Нацбанк зміцнив гривню: курс валют на 7 липня

НБУ змінив офіційний курс гривні до долара та євро

Національний банк України на середу, 7 липня, зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки – до 27,2497 грн за долар. Відповідні дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 7 липня 2021 року встановлено на рівні 27,2497 грн за долар проти 27,2904 грн за долар у вівторок, курс гривні до євро встановлено на рівні 32,2623 грн за євро проти 32,3732 грн за євро напередодні.

Нагадаємо, 6 липня долар і євро знизилися після триденного зростання.