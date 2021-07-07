Нацбанк зміцнив гривню: курс валют на 7 липня

Нацбанк зміцнив гривню: курс валют на 7 липняграфіка
Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 27,2497 грн/дол.
Фото: 24tv.ua
НБУ змінив офіційний курс гривні до долара та євро
Національний банк України на середу, 7 липня, зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки – до 27,2497 грн за долар. Відповідні дані наведено на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США на 7 липня 2021 року встановлено на рівні 27,2497 грн за долар проти 27,2904 грн за долар у вівторок, курс гривні до євро встановлено на рівні 32,2623 грн за євро проти 32,3732 грн за євро напередодні.
Нагадаємо, 6 липня долар і євро знизилися після триденного зростання.
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