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    Нацбанк зміцнив гривню: курс валют на 7 липня

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    Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 27,2497 грн/дол. - Нацбанк зміцнив гривню: курс валют на 7 липня
    Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 27,2497 грн/дол.
    Фото: 24tv.ua

    НБУ змінив офіційний курс гривні до долара та євро

    Національний банк України на середу, 7 липня, зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки – до 27,2497 грн за долар. Відповідні дані наведено на сайті НБУ.

    Офіційний курс гривні до долара США на 7 липня 2021 року встановлено на рівні 27,2497 грн за долар проти 27,2904 грн за долар у вівторок, курс гривні до євро встановлено на рівні 32,2623 грн за євро проти 32,3732 грн за євро напередодні.

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    Нагадаємо, 6 липня долар і євро знизилися після триденного зростання.

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    Теги: Національний банк курс валют економіка гроші гривня фінанси
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    Нацбанк зміцнив гривню: курс валют на 7 липня