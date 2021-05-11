У Росії озброєні учні влаштували стрілянину в школі. Є загиблі (відео)

Один із нападників вже затриманий

До місця події надіслали понад 20 бригад швидкої допомоги.

У Казані (Росія) учні зі зброєю проникли в школу і відкрили стрілянину. В результаті загинули мінімум дев'ять людей. Про це повідомляє ТАСС.

Повідомляється, що два учні пронесли зброю в школу і почали стріляти. Йдеться про школу №175, яка розташована на вулиці Джаудат Файзі.

До місця події надіслали понад 20 бригад швидкої допомоги.

За останніми даними, дев'ятеро людей загинули, четверо госпіталізовані після стрілянини в Казані.

Один з нападників затриманий. Ним виявився 17-річний підліток. Ще один може залишатися в будівлі школи.

Нагадаємо, учениця середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька осіб отримали поранення.