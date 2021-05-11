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    У Росії озброєні учні влаштували стрілянину в школі. Є загиблі (відео)

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    Один із нападників вже затриманий - У Росії озброєні учні влаштували стрілянину в школі. Є загиблі (відео)
    Один із нападників вже затриманий
    Фото: pdmnews

    До місця події надіслали понад 20 бригад швидкої допомоги.

    У Казані (Росія) учні зі зброєю проникли в школу і відкрили стрілянину. В результаті загинули мінімум дев'ять людей. Про це повідомляє ТАСС.

    Повідомляється, що два учні пронесли зброю в школу і почали стріляти. Йдеться про школу №175, яка розташована на вулиці Джаудат Файзі.

    До місця події надіслали понад 20 бригад швидкої допомоги.

    За останніми даними, дев'ятеро людей загинули, четверо госпіталізовані після стрілянини в Казані.

    Один з нападників затриманий. Ним виявився 17-річний підліток. Ще один може залишатися в будівлі школи.

    Нагадаємо, учениця середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька осіб отримали поранення.

    Теги: Росія школа учні стрілянина
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