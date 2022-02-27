Напад Росії. Держспецзв'язок пояснив, що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах

По всьому Києву, зокрема на Лівому березі, чули другий сильний вибух із Василькова

По всьому Києву, зокрема на Лівому березі, чули другий сильний вибух із Василькова

Вночі в неділю окупант підірвав газопровід у Харкові та завдав ракетного удару по Василькову, де виникла пожежа на нафтобазі.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України вийшла з рекомендаціями на фоні нічних техногенних катастроф, які спричинив російський агресор. Зокрема, у Харкові підірвано газопровід, у Василькові – палає нафтобаза.

Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:

зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті — завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її4

уникайте тривалого перебування на повітрі;

користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря;

регулярно здійснюйте вологе прибирання;

відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною;

збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (міральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої;

декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.

«Якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем. Краще за все – негайно виїхати з місця близького до аварії, у разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.