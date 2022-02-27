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    Напад Росії. Держспецзв'язок пояснив, що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах

    По всьому Києву, зокрема на Лівому березі, чули другий сильний вибух із Василькова - Напад Росії. Держспецзв'язок пояснив, що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах
    По всьому Києву, зокрема на Лівому березі, чули другий сильний вибух із Василькова
    фото з відкритих джерел

    Вночі в неділю окупант підірвав газопровід у Харкові та завдав ракетного удару по Василькову, де виникла пожежа на нафтобазі.

    Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України вийшла з рекомендаціями на фоні нічних техногенних катастроф, які спричинив російський агресор. Зокрема, у Харкові підірвано газопровід, у Василькові – палає нафтобаза.

    Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:

    • зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті — завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її4
    • уникайте тривалого перебування на повітрі;
    • користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря;
    • регулярно здійснюйте вологе прибирання;
    • відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною;
    • збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (міральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої;
    • декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.

    «Якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем. Краще за все – негайно виїхати з місця близького до аварії, у разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.

    Теги: пожежа екологія війна
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    Напад Росії. Держспецзв'язок пояснив, що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах