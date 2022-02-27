Пожежа у Василькові: мешкаців Києва та області просять закрити вікна
Поки що евакуацію населення не планують з Василькова
Київська влада просить мешканців, які живуть поблизу Василькова, а також киян зачинити вікна через пожежу на нафтобазі у селі Крячки. Відповідна інформація міститься у Twitter КМДА.
Водночас речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан повідомила, що поки що евакуацію населення не планують.
«Загрози людям немає. Детальніша інформація пізніше, зараз все з'ясовуємо», – сказала вона.
Нагадаємо, Російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.