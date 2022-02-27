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    Пожежа у Василькові: мешкаців Києва та області просять закрити вікна

    По всьому Києву, зокрема на Лівому березі, чули другий сильний вибух із Василькова - Пожежа у Василькові: мешкаців Києва та області просять закрити вікна
    По всьому Києву, зокрема на Лівому березі, чули другий сильний вибух із Василькова

    Поки що евакуацію населення не планують з Василькова

    Київська влада просить мешканців, які живуть поблизу Василькова, а також киян зачинити вікна через пожежу на нафтобазі у селі Крячки. Відповідна інформація міститься у Twitter КМДА.

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    Водночас речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан повідомила, що поки що евакуацію населення не планують.

    Пожежа на нафтобазі у Василькові

    «Загрози людям немає. Детальніша інформація пізніше, зараз все з'ясовуємо», – сказала вона.

    Нагадаємо, Російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.

    Теги: пожежа Росія ДСНС армія війна Україна Twitter КМДА влада населення
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    Пожежа у Василькові: мешкаців Києва та області просять закрити вікна