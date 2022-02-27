Пожежа у Василькові: мешкаців Києва та області просять закрити вікна

По всьому Києву, зокрема на Лівому березі, чули другий сильний вибух із Василькова

По всьому Києву, зокрема на Лівому березі, чули другий сильний вибух із Василькова

Поки що евакуацію населення не планують з Василькова

Київська влада просить мешканців, які живуть поблизу Василькова, а також киян зачинити вікна через пожежу на нафтобазі у селі Крячки. Відповідна інформація міститься у Twitter КМДА.

Водночас речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан повідомила, що поки що евакуацію населення не планують.

Пожежа на нафтобазі у Василькові

«Загрози людям немає. Детальніша інформація пізніше, зараз все з'ясовуємо», – сказала вона.

Нагадаємо, Російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.