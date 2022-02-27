«На ваших руках кров». Командир українського прикордонного корабля надіслав сигнал суднам РФ

Командир українського корабля передав повідомлення трьома мовами по каналу зв’язку та безпеки міжнародної морської частоти

«Ви – вбивці дітей. Усі ваші злочинні дії проти людяності документуються. Ви, як військові злочинці, будете переслідуватися міжнародним трибуналом»

Командир корабля Морської охорони Державної прикордонної служби надіслав попередження про тероризм Росії для всіх без винятку суден та військових кораблів, що перебувають в морі, інформує Державна прикордонна служба.

Так, командир українського корабля передав повідомлення трьома мовами по каналу зв’язку та безпеки міжнародної морської частоти (156,8 МГц).

«До уваги командирів російських військових кораблів. Ви продовжуєте чинити акти збройної агресії проти суверенної держави Україна. На ваших руках кров безневинних українських громадян. Ви – вбивці дітей. Усі ваші злочинні дії проти людяності документуються. Ви, як військові злочинці, будете переслідуватися міжнародним трибуналом», – заявив він.

Крім того, командир судна виголосив вимогу негайно припинити агресію проти України, а також припинити порушувати міжнародне морське право.

Також він звернувся до капітанів суден, які перебувають в Чорному морі.

«Увага всім суднам! Російські військові кораблі вчиняють терористичні дії щодо цивільних суден, які здійснюють мирне плавання в територіальних водах виключної (морської) економічної зони України», – заявив командир українського корабля.

Нагадаємо, очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Республіки Білорусь надіслав офіційний лист, в якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом з Росією. Своє звернення Дейнеко завершив словами: вернення завершується словами «Ми переможемо! Будьте ви прокляті, тварюки! З презирством!».