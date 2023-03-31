Столтенберг повідомив, коли Фінляндія стане членом НАТО

Усі 30 членів альянсу ратифікували протокол про приєднання Фінляндії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Фінляндія офіційно стане 31-м членом альянсу найближчими днями після ратифікації протоколу Туреччиною. Про це Столтенберг заявив сьогодні, 31 березня.

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Генсек НАТО зауважив, що усі 30 членів альянсу ратифікували протокол про приєднання Фінляндії. Він повідомив про розмову з фінським президентом Саулі Нііністьо, в якій привітав його з цією історичною подією.

«Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО – сильнішим», – сказав Столтенберг.

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Столтенберг зауважив, що Фінляндія має дуже боєздатні сили, розширені можливості та сильні демократичні інститути, тож її членство принесе багато для НАТО.

Нагадаємо, увечері четверга, 30 березня, парламент Туреччини схвалив протокол вступу Фінляндії до НАТО. Законопроєкт, який підтверджує вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу, був схвалений Великими національними зборами Туреччини. Пізніше цей документ затвердили у Генеральній асамблеї Великих національних зборів Туреччини.