Шольц припустив, коли закінчиться війна РФ проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що російська війна проти України не закінчиться найближчим часом. Про це він сказав під час дискусії, організованій газетою Rheinische Post у Дюссельдорфі, передає агентство dpa.

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«Ми маємо готуватися до факту, що це займе тривалий час», – заявив Шольц.

Водночас канцлер додав, що навіть після завершення війни «все не повернеться до норми одразу».

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«Але ми також не маємо припиняти роботу над тим, щоб війна закінчилася», – сказав Шольц.

Також він повторив, що Росія не може диктувати умови для миру, зазначивши, що Україна «повинна мати спроможність захистити свою цілісність і незалежність».

Раніше Шольц заявив, що будь-які переговори про припинення війни в Україні розпочнуться лише після того, як президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що йому не перемогти.

У Пентагоні кажуть, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку. Також, за даними керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.