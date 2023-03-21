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Шольц припустив, коли закінчиться війна РФ проти України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Шольц припустив, коли закінчиться війна РФ проти України
Олаф Шольц закликав Захід продовжувати допомагати Україні
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що російська війна проти України не закінчиться найближчим часом. Про це він сказав під час дискусії, організованій газетою Rheinische Post у Дюссельдорфі, передає агентство dpa.

«Ми маємо готуватися до факту, що це займе тривалий час», – заявив Шольц.

Водночас канцлер додав, що навіть після завершення війни «все не повернеться до норми одразу».

«Але ми також не маємо припиняти роботу над тим, щоб війна закінчилася», – сказав Шольц.

Також він повторив, що Росія не може диктувати умови для миру, зазначивши, що Україна «повинна мати спроможність захистити свою цілісність і незалежність».

Раніше Шольц заявив, що будь-які переговори про припинення війни в Україні розпочнуться лише після того, як президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що йому не перемогти.

У Пентагоні кажуть, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку. Також, за даними керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.

Теги: Олаф Шольц війна росія Україна

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