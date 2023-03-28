Офіційно: Україна готова відновити експорт електроенергії

Завдяки профіциту генерації в енергосистемі Україна може розпочати експорт електроенергії – Міненерго

Україна може експортувати до Європи надлишок електроенергії, що дозволить залучити в країну додаткові кошти для відновлення енергосистеми після ворожих атак. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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«Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії до європейських країн. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти», – сказав він.

Галущенко зазначив, що доходи з експорту електроенергії можна використати для відновлення потужностей української енергосистеми.

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Також він додав, що для України дуже важливе рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та Євросоюзом.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг виступив за поновлення експорту електроенергії. Це дозволить Україні отримати додаткові кошти для відновлення енергосистеми.