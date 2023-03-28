Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Офіційно: Україна готова відновити експорт електроенергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Офіційно: Україна готова відновити експорт електроенергії
Герман Галущенко
фото з відкритих джерел

Завдяки профіциту генерації в енергосистемі Україна може розпочати експорт електроенергії – Міненерго

Україна може експортувати до Європи надлишок електроенергії, що дозволить залучити в країну додаткові кошти для відновлення енергосистеми після ворожих атак. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії до європейських країн. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти», – сказав він.

Галущенко зазначив, що доходи з експорту електроенергії можна використати для відновлення потужностей української енергосистеми.

Також він додав, що для України дуже важливе рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та Євросоюзом.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг виступив за поновлення експорту електроенергії. Це дозволить Україні отримати додаткові кошти для відновлення енергосистеми.

Теги: міністр експорт Європа Україна Герман Галущенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зростають побоювання, що Сі Цзіньпін може допомогти озброїти убивць Путіна в Україні
Тут люди добре знають, на що здатні росіяни. Репортаж з прикордонного китайського міста Світова преса
6 березня, 17:22
Вільне судноплавство – це питання не тільки для України, але і для всіх інших країн чорноморського регіону
Відкриття судноплавства у Чорному морі це питання виживання української промисловості – нардеп
7 березня, 14:31
Росія висунула умову продовження «зернової угоди»
Росія висунула умову продовження «зернової угоди»
1 березня, 18:14
Мінагрополітики назвало область України з найдорожчою землею
Мінагрополітики назвало область України з найдорожчою землею
4 березня, 11:20
Раніше два подібних кораблі Україні передала Велика Британія
Український флот поповниться кораблями Alkmaar
14 березня, 23:02
Україна розпочала власне виробництво 125-мм снарядів для танків
Україна розпочала власне виробництво 125-мм снарядів для танків
14 березня, 14:52
«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
15 березня, 19:27
Raiffeisen Bank потрапив до списку спонсорів війни: чи вплине це на роботу банку в Україні
Raiffeisen Bank потрапив до списку спонсорів війни: чи вплине це на роботу банку в Україні
23 березня, 20:18
Міністр оборони Польщі: Поляки мають бути готові воювати за свою країну
Міністр оборони Польщі: Поляки мають бути готові воювати за свою країну
19 березня, 03:38

Економіка

Офіційно: Україна готова відновити експорт електроенергії
Офіційно: Україна готова відновити експорт електроенергії
Нацбанк повідомив, які саме купюри підроблююють найчастіше
Нацбанк повідомив, які саме купюри підроблююють найчастіше
Доходи від експорту електроенергії вкрай необхідні для відновлення енергосистеми – Комітет Ради з енергетики
Доходи від експорту електроенергії вкрай необхідні для відновлення енергосистеми – Комітет Ради з енергетики
Відкриття портів для зернового та металургійного експорту дасть Україні $600 млн валютних надходжень щомісяця – експерт
Відкриття портів для зернового та металургійного експорту дасть Україні $600 млн валютних надходжень щомісяця – експерт
Що сталося з держборгом України за лютий: дані Мінфіну
Що сталося з держборгом України за лютий: дані Мінфіну
Запаси металобрухту на заводах критично низькі, Кабмін має обмежити або й повністю заборонити його експорт – ЗМІ
Запаси металобрухту на заводах критично низькі, Кабмін має обмежити або й повністю заборонити його експорт – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Росія чекає на початок переговорів. І навіть окреслила дату
114K
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
30K
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: підозрюваних ізолювали від постраждалої
21K
У Києві пролунали вибухи: Кличко повідомив деталі
15K
Архімандрит Московського патріархату обізвав своїх вірян «стадом» (відео)
13K
Ядерна зброя РФ у Білорусі: Китай зробив заяву

Новини

США заявляють про створення трибуналу для Росії, деталі
Сьогодні, 07:56
Окупанти застосовують «сльозогінні» гранати і запустили 15 «Шахедів» – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Залужний перевірив роботу самохідної артилерійської установки Paladin (відео)
Сьогодні, 04:28
Окупантам стає дедалі «спекотніше» у Маріуполі (відео)
Сьогодні, 04:00
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
Сьогодні, 03:30
Хто в ООН намагається «зберегти лице» російському спорту? Роз'яснення
Сьогодні, 03:00

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту