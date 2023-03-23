Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українців

Зеленський подякував Ісландії за ухвалене рішення

Парламент Ісландії у четвер, 23 березня, визнав Голодомор геноцидом українського народу. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу. Історичний фронт – це битва за справедливість. Росіяни не зможуть стерти докази власних злочинів. Справедливість восторжествує», – йдеться в повідомленні.

На подію вже відреагував президент України Володимир Зеленський, який подякував Ісландії за таке рішення.

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«Вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932−1933 років геноцидом українського народу, за вшанування пам’яті мільйонів українців, убитих московським режимом. Це чіткий сигнал, що такі злочини не залишаються безкарними і не мають терміну давності», – заявив президент.

Нагадаємо, 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

14 грудня геноцидом українців визнала Голодомор Чехія.

Таке рішення такох ухвалила Ічкерія.

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15 грудня за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу проголосував Європарламент.

10 березня таке рішення ухвалила Бельгія.