Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українців
Зеленський подякував Ісландії за ухвалене рішення
Парламент Ісландії у четвер, 23 березня, визнав Голодомор геноцидом українського народу. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
«Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу. Історичний фронт – це битва за справедливість. Росіяни не зможуть стерти докази власних злочинів. Справедливість восторжествує», – йдеться в повідомленні.
На подію вже відреагував президент України Володимир Зеленський, який подякував Ісландії за таке рішення.
«Вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932−1933 років геноцидом українського народу, за вшанування пам’яті мільйонів українців, убитих московським режимом. Це чіткий сигнал, що такі злочини не залишаються безкарними і не мають терміну давності», – заявив президент.
Нагадаємо, 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
14 грудня геноцидом українців визнала Голодомор Чехія.
Таке рішення такох ухвалила Ічкерія.
15 грудня за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу проголосував Європарламент.
10 березня таке рішення ухвалила Бельгія.
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