Наприкінці каденції парламенту Парубій перейнявся сенсорною кнопкою



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У Верховній Раді України найближчим часом планують запустити в роботу спеціальну «сенсорну кнопку»

Голова парламенту висловив сподівання, що «до кінця цієї каденції сенсорна кнопка і персональне голосування буде введено»

У Верховній Раді України найближчим часом планують запустити в роботу спеціальну «сенсорну кнопку», що не дозволятиме народним депутатам голосувати за своїх колег.

Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій, повідомляє «5 канал».

За його словами, цього ще не встигли зробити через призначені на 21 липня позачергові вибори до парламенту, але апарату Верховної Ради вже доручили вирішити всі технічні питання, щоб ввести хоча б сенсорну кнопку.

«І я сподіваюся, що Апарат знайде всі необхідні механізми, щоб в той період, коли не буде сесії — між 11 липня і першим засіданням нового скликання, щоб цей період був максимально використаний, щоб в залі зробити переобладнання», — сказав Парубій.

Голова парламенту висловив сподівання, що «до кінця цієї каденції сенсорна кнопка і персональне голосування буде введено», і додав, що видасть відповідне розпорядження.