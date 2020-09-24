Наприкінці жовтня Україна перейде на зимовий час



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Українці переводять годинники в останню неділю жовтня

У багатьох країнах світу, включаючи і Україну, двічі на рік переводять годинник – на літній і зимовий час

У багатьох країнах світу в 2020 році двічі на рік переводять час на годиннику: навесні із зимового на літній (на годину вперед), а восени навпаки– з літнього на зимовий (на одну годину назад). Коли і куди цієї осені українці переведуть стрілки – в матеріалі Korrespondent.net.

Усього ж переведення годинників 2020 відбувається в 71 країні світу, включаючи Україну, країни ЄС, Литву, Естонію, Латвію, Ізраїль, Великобританію, США, Канаду, Австралію, Мексику, Іран та інші.

Годинники в 2020 році не переводять: Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Вірменія, Азербайджан, Грузія, РФ, Китай, Південна Корея, Монголія, Індія, Японія, Бразилія, Єгипет, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ірак, Мальдіви, Венесуела та інші (всього 178 країн).

Отже, українці, переведуть годинник в останню неділю жовтня – з 24 на 25 жовтня 2020 року о 04:00. Стрілки переводяться на годину назад!

У нашій країні годинник переводять згідно з постанoвою Кабінету міністрів України № 509 oт 13.05.1996 «Про порядок обчислення часу на території України».

Зазначимо, що ідея штучно маніпулювати часом належить американському вченому, політику, дипломату, винахіднику Бенджаміну Франкліну. У 1784 році він запропонував збільшити світловий день з метою скорочення витрат на електроенергію.

Критики літнього часу говорять про негативний вплив переведення годинників на здоров'я людей і вказують на те, що економічна користь переходу на літній час не доведена.

Нагадаємо, що годинник Судного дня перевели вперед: до «ядерної півночі» залишилося 100 секунд.

За 70 років існування Годинника стрілки на ньому змінювали своє положення 23 рази.

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