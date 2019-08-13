Квітковий годинник приберуть з Алеї Героїв Небесної сотні



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Ухвалено рішення зберегти годинник та розташувати в іншому місці Шевченківського району столиці

Квітковий годинник, що на Алеї Героїв Небесної сотні, буде переміщено в інше місце Шевченківського району Києва. Про це повідомляє Національний музей Революції Гідності.

«Поширюється інформація, нібито на Алеї Героїв Небесної сотні демонтовано квітковий годинник. Наразі годинник на місці, але його справді планують перемістити», - зазначили в музеї.

Там нагадали, що годинником володіє та займається КО «Київзеленбуд». Розташований він на ділянці Національного музею Революції Гідності, але музей не вчиняє жодних дій, які можуть змінити рельєф місцевості, відповідно до ухвали суду. Нагадаємо, на Алею Героїв Небесної сотні накладений арешт, оскільки там тривають слідчі експерименти.

Як розповіли у «Київзеленбуді», на місці квіткового годинника облаштують клумбу.

«На звернення Національного музею Революції Гідності про те, що годинник цінний для киян, ухвалене рішення його зберегти та розташувати в іншому місці Шевченківського району столиці», - повідомили в музеї.

Раніше повідомлялося, що фахівці комунального підприємства з утримання зелених насаджень Печерського району Києва відремонтували квітковий годинник, що знаходиться на Алеї Героїв Небесної сотні біля Майдану Незалежності.