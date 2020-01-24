Годинник Судного дня перевели вперед: до «ядерної півночі» залишилося 100 секунд



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Тривожно новий час зараз дорівнює 100 секундам до опівночі

Годинник офіційно просунувся вперед на 20 секунд, «наблизивши світ до апокаліпсису»

Годинник Судного дня переведено на 20 секунд вперед, він тепер показує дві хвилини до настання «ядерної півночі».

Про це повідомляє Daily Star.

«Годинник Судного дня офіційно просунувся вперед на 20 секунд, наблизивши світ до апокаліпсису», - йдеться у повідомленні.

Тривожно новий час зараз дорівнює 100 секундам до опівночі. Це найближчий час до Судного дня, що коли-небудь показував годинник, створений у 1947 році.

Щороку чиказький журнал Bulletin of the Atomic Scientists («Бюлетень вчених-атомників») переводить годинник, демонструючи, наскільки світ наближається до свого кінця.

Відлік Годинник розпочав у 1947 році. Причиною для цього, серед іншого, стало ядерне бомбардування американцями Хіросіми та Нагасакі у 1945 році.

Спочатку під наближенням «глобальної катастрофи» розуміли ядерну війну, проте згодом концепцію розширили і додали до переліку гіпотетичних причин кінця світу екологічні та технологічні чинники.

За 70 років існування Годинника стрілки на ньому змінювали своє положення 23 рази.