Нардеп Беленюк пояснив, як ЗМІ шкодять спорту високих досягнень



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Жан Беленюк вважає, що діти і їхні батьки мають розуміти, що спорт – це класно, що спортсменів поважають Instagram Жана Беленюка

Борець сумнівається, що «людина, побачивши по телевізору цей жах, захоче віддати дитину в спорт»

Видатний український борець греко-римського стилю, депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк переконаний, що засобам масової інформації треба більше розповідати про перемоги і змінювати ставлення до спорту. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

Беленюк вважає, що діти і їхні батьки мають розуміти, що спорт – це класно, що спортсменів поважають. А повага спортсменів – то зокрема надання житла людям, які виграли чемпіонат світу. Щоб вони почувалися вільно, а не думали, де притулитися, коли закінчиш кар’єру.

«Натомість у нас передачі на кшталт «Грошей» постійно розповідають про корупційні схеми і скандали. Можуть згадати видатну спортсменку, але лише щоб розповісти, що вона живе в гуртожитку. Показують умови того життя, ситуацію, в якій видатний спортсмен знаходиться. Людина, побачивши по телевізору цей жах, захоче віддати дитину в спорт? Звідусіль лунає думка, що спортсменам погано і нікому вони не потрібні», - бідкається борець.

На його думку, «держава має зробити все для того, щоб бізнес був вмотивований вкладати гроші, бізнесмени мають фінансувати спорт, а ЗМІ розповідати, що спортсмен – це круто, престижно це здорове обличчя нації. Це люди які не п’ють, не курять, прославляють нашу країну».

Нагадаємо, 16 вересня Жан Беленюк приніс збірній України першу нагороду на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби, що пройшов у Казахстані. 28-річний киянин завоював золоту медаль у ваговій категорії до 87 кг і став дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби.

Нещодавно Беленюк заявив, що повністю зосередиться на політиці після Олімпіади в Токіо у 2020 році.