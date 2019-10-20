Нардеп Беленюк просить Кличка купити борцівський килим. Але не каже, для кого



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Жан Беленюк - чемпіон і депутат Фото із соцмереж

Жан Венсанович заклопотаний станом спортивної інфраструктури

Чемпіон світу з греко-римьскої боротьби, народний депутат і перший заступник голови комітету з питань молоді та спорту Жан Беленюк звернувся до мера Києва Віталія Кличка з проханням передбачити в бюджеті столиці на 2020 рік кошти на один килим для греко-римської боротьби. У документі не вказано, для якої саме організації нардеп просить спортивний інвентар, тільки йдеться, що килим буде використаний для організації навчально-тренувального процесу столичної молоді.

«Звертаюся до Вас з проханням при підготовці проекту бюджету Києва на 2020 рік передбачити необхідні кошти на закупівлю одного килима для греко-римської боротьби для створення належних умов для організації навчально-тренувального процесу і залучення дітей та молоді до занять боротьбою в місті», - йдеться в зверненні нардепа Жана Беленюка.

Нардеп зазначив, що особливе занепокоєння викликає нинішній стан утримання і використання матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту.

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