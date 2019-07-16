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    Нардеп Надава пропонує створити вільну економічну зону «Донбас»

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    Народний депутат України Олег Недава - Нардеп Надава пропонує створити вільну економічну зону «Донбас»
    Народний депутат України Олег Недава

    Законопроект представляє собою детальну програму відновлення прифронтових територій

    Перезавантажити економіку Донбасу, створивши в регіоні вільну економічну зону, хоче народний депутат України Олег Недава.

    Відповідний законопроект представляє собою детальну програму відновлення прифронтових територій, які через військовий конфлікт позбулися інвесторів, робочих місць і значної частини промислових об'єктів.

    «Вільна економічна зона «Донбас» - це дуже серйозний проект з розвитку економіки і соціальної сфери. Він спрямований не тільки на відновлення того, що регіон втратив через війну, це довгострокова програма», - розповів Олег Недава.

    Законопроект Недави включає в себе податкові пільги на сучасне екологічно чисте виробництво, пільгові кредити для підприємців та держпідтримку стратегічних і пріоритетних підприємств.

    За словами автора, реалізація його програми допоможе створити робочі місця з високою заробітною платою і почати вибудовувати економіку Донбасу на принципах екологічності та інноваційності.

    «Проект побудований таким чином, щоб не тимчасово залатати діри, які сьогодні є в фінансовому становищі Донбасу, і через півроку може виявитися, що все на тому ж місці, а зробити ефективні інвестиції в майбутнє», - заявляє Олег Недава.

    Дія запропонованого закону буде відчутною для кожного жителя Донбасу, впевнений народний депутат.

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