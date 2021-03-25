Нардеп пояснила, чому Україна стає токсичною «провінцією», як при Януковичу

Зрив вакцинації – це провал влади, а не опозиції, зазначила Сюмар

Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар пояснила, чому Україна стає непривабливою і навіть токсичною «провінцією», як при Віктору Януковичу.

Про це Сюмар написала в Facebook.

«Зеленій владі завжди і скрізь заважає один Порошенко. От без нього все було б ідеально – і вакцинація не гірше Ізраїля, і акцій би за Стерненка не було, і корупція подолана давно і економічний ріст і тд і тп… І країна, звісно, була б не поляризована, а вся така об’єднана. Якщо чесно, то це вже не смішно, колеги. Я розумію, що наближається два роки Зеленського у владі, а звітувати просто страшно. Країна в небачений кризі: спад економіки, пандемії без жодного просвітку, корупції на вищих щаблях, зруйнованої міжнародної підтримки, вагнергейту і тд», – зазначила депутатка.

«Україна стає непривабливою і навіть токсичною «провінцією». Знову. Як при Януковичу. Своє неуцтво і неспроможність до державного управління два роки валили на «попєрєдніков». Кілька днів тому Порошенко був «вандалом», що розмалював Офіс Президента, сьогодні він зірвав вакцинацію», – іронізує Сюмар.

Депутатка зауважила: «Я не знаю жодної країни в світі, де вакцинацію зриває опозиція. Це або успіх, або невдача влади. У нас не невдача, а катастрофа. Де обіцяна в лютому китайська Coronavac? Де задекларований прем’єром Pfaizer? Де зрозумілі графіки і пункти вакцинації?! Де всі ці «чемпіони боротьби з коронавірусом?»

«Вакцини в світі не продають політикам чи бізнесменам. Її продають урядам держав. Якщо уряд неспроможний дістати вакцину – він має йти у відставку. Якщо за дипломатію відповідає президент, то час визнати, за два роки він завалив як вакцинну дипломатію, так і решту дипломатичної підтримки України. Україні потрібен уряд і дипломати, здатні відповідати на виклики. Бо моторошно за майбутнє», – резюмує Вікторія Сюмар.

Нагадаємо, з 24 лютого в Україні проводиться вакцинація індійським препаратом Covishield. Станом на кінець березня в Україну доставили лише 500 тис доз індійської вакцини Covishield.

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, побічні ефекти після щеплення від коронавірусу в Україні зафіксовані у менш як 0,5% випадків.

Як відомо, 9 березня в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac. Постачання вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії в Україну планується 25 березня.

Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від корнавірусу, а з шістьома з них уже підписано попередні угоди. Три вакцини вже зареєстровано – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.