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    Глава МОЗ розповів, коли з’являється імунітет після щеплення від Covid-19

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    &laquo;У світі немає жодної вакцини від будь-якої хвороби, яка б на 100% захищала від захворюваності&raquo;, стверджує глава МОЗ - Глава МОЗ розповів, коли з’являється імунітет після щеплення від Covid-19

    «У світі немає жодної вакцини від будь-якої хвороби, яка б на 100% захищала від захворюваності», стверджує глава МОЗ

    Побічні ефекти після щеплення від коронавірусу в Україні зафіксовані у менш як 0,5% випадків

    Після щеплення вакциною від коронавірусу імунітет у людини починає формуватися з 14 до 22 дня, а в разі зараження хвороба протікатиме у легкій формі, без загрози життю.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Імунітет починає формуватися від 14-го до 22-го дня після вакцинації. У світі немає жодної вакцини від будь-якої хвороби, яка б на 100% захищала від захворюваності. Якийсь відсоток людей точно не захворіє, якийсь може захворіти, але людина хворітиме у легкий або безсимптомний спосіб, не потребуватиме кисневої терапії, реанімації, ця людина точно житиме. Це і має назву ефективність. Вакцина дорівнює життю», – сказав Степанов.

    Він також додав, що побічні ефекти після щеплення від коронавірусу в Україні зафіксовані у менш як 0,5% випадків.

    До слова, в Україні вакцинували вже понад 100 тисяч осіб.

    Раніше Степанов розповів, коли вакцина від коронавірусу може з’явитися в аптеках.

    Нагадаємо, за минулу добу, 19 березня, в Україні виявлено 15292 нових хворих на Covid-19. Це на 558 осіб менше, ніж за попередню добу.

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      Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр Україна Максим Степанов щеплення імунітет вакцинація
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