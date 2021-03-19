Україна звільнила виробників вакцин від відповідальності. Деталі скандального закону

Україна надала повний юридичний імунітет виробникам вакцин від коронавірусної хвороби

У п'ятницю, 19 березня, Верховна Рада ухвалила закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільняють від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Йдеться про доопрацьований законопроєкт №5247.

Деталі законопроєкту

Україна надала повний юридичний імунітет виробникам вакцин від коронавірусної хвороби. Тобто фармацевтичні компанії звільняють від відповідальності у випадку негативних реакцій для здоров’я користувачів.

Найекзотичніша версія полягає у тому, що зміни до Закону «Про лікарські засоби» просував не Кабмін, а магнат Сайрус Пунавала – індійський бізнесмен і голова Poonawalla Group, до складу якої входить Індійський інститут сироватки, що виробляє вакцини і, зокрема, Covishield (від AstraZeneca), що використовується в Україні.

Що передувало документу

29 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4613 «Про лікарські засоби», який спрощує процедуру реєстрації та використання вакцин від Covid-19 та скорочує її до п’яти днів. Закон передбачає можливість реєструвати вакцини для використання за умови, якщо вони мають дані про успішне проведення доклінічних випробувань, клінічні дослідження проводяться за дозволами відповідних органів США, Великобританії, Швейцарської Конференції, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу.

Законопроєкт також забороняє реєстрацію в Україні реєстрації вакцин, розроблену в РФ.

Про що насправді законопроєкт

Законопроєкт поширює в Україні загальносвітову нині практику використання антиковідних вакцин. У пояснювальній записці йдеться про «звільнення від цивільної відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, включаючи їх працівників, медичних працівників, які залучені до здійснення заходів пов’язаних із вакцинацією, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин для специфічної профілактики Covid-19».

До слова, вакцина Covishield (від AstraZeneca) в Україні дозволена також для екстреного використання. Коли Україна отримає інші вакцини (Pfizer/BioNTech, Sinovac), їхня реєстрація також відбуватиметься на умовах екстреного використання.