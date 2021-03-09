Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу

Препарат CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac прибуде в Україну до 15 березня

Україна має угоду з виробником на поставку 5 млн доз вакцини

В Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу китайської фармацевтичної компанії Sinovac.

Про це повідомляє Reuters.

Українська фармацевтична компанія «Лекхім» – один з партнерів Sinovac – має угоду з виробником на поставку 5 млн доз вакцини в Україну, в тому числі 1,9 млн доз за схемою держзакупівель.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Міністерство охрони здоровʼя України планує вжити штрафні санкції до компанії-посередника «Лекхім» через зрив термінів доставки вакцин Sinovac з Китаю.

Наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації. За його словами, такі документи можуть створити на базі електронного реєстру на порталі «Дія». Водночас для запровадження «паспортів вакцинації» потрібно, аби верифікація стала міжнародною.

До слова Ізраїль не готовий визнавати вакцинацію препаратом AstraZeneca Covishield індійського виробництва, який застосовують в Україні.