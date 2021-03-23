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    Стало відомо, коли китайська вакцина прибуде в Україну

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    Дата поставки вакцини компанії Sinovac кілька разів змінювалася - Стало відомо, коли китайська вакцина прибуде в Україну
    Дата поставки вакцини компанії Sinovac кілька разів змінювалася
    Фото з відкритих джерел

    Перша партія вакцини CoronaVac надійде до кінця березня

    Постачання вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії Sinovac Biotech в Україну планується 25 березня. Про це повідомила компанія-постачальник «Лекхім» і підтвердила «Суспільному» керівниця відділу маркетингу компанії «Лекхім» Елеонора Мірошник.

    За її словами, 25 березня компанія планує забрати та доставити першу партію вакцин CoronaVac. Вона додала, що інформацію про рейс та точний час прибуття повідомлять пізніше.

    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

    Згодом повідомлялося, що перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

    Міністерство охрони здоровʼя України планує вжити штрафні санкції до компанії-посередника «Лекхім» через зрив термінів доставки вакцин Sinovac з Китаю.

    Як відомо, 9 березня в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу компанії Sinovac.

    Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від корнавірусу, а з шістьома з них уже підписано попередні угоди. Три вакцини вже зареєстровано – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Китай вакцинація коронавірус
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