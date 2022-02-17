Нардеп: проблеми «Укрзалізниці», що накопичувались впродовж 2015-2020 років, уже вирішуються

Парламент підтримав звіт ТСК щодо діяльності «Укрзалізниці»

Тимчасова слідча комісія, яка займалася виявленням та діагностикою проблем на «Укрзалізниці», дійшла до висновку, що більшість системних проблем галузі були накоплені протягом 2015-2020 років. Наразі команда Мінінфарструктури уже вирішує частину виявлених питань. З такою заявою виступила голова ТСК Юлія Грішина, повідомляє видання «Українські новини».

«Завдяки роботі ТСК та ініціативному підходу нової команди Міністерства інфраструктури України вдалося підвищити тарифи на вантажні перевезення, що дасть УЗ можливість вже цього року отримати плюс 14 мільярдів гривень. Ще на 4 мільярди гривень менше УЗ витратить завдяки запровадженню прямих контрактів на закупівлю електроенергії», – розповіла вона.

В свою чергу парламент підтримав звіт ТСК щодо діяльності «Укрзалізниці». На це компанія відповіла, що вже детально опрацьовує усі пропозиції щодо покращення роботи, представлені у звіті тимчасової слідчої комісії парламенту. Також триває опрацювання всіх можливостей для врегулювання спірних питань, які накопичувалися в роботі підприємства за попередні роки.

«Зокрема, серед зауважень була вказана необхідність повернути питання реформування залізничного транспорту України в поле зору уряду. «Укрзалізниця» наголошує, що це питання було і має бути у полі зору уряду як єдиного акціонера й представника народу України. Крім того, уряд призначив відповідальних осіб – нову професійну наглядову раду, яка складається з незалежних членів, що обираються на прозорому конкурсі, а також з представників держави в наглядовій раді», – доповнили своє повідомлення у відомстві.

Нагадаємо, питанням реформ залізничної інфраструктури України активно займається і програма президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Як раніше повідомив координатор програми і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, цього року планується провести реконструкцію 750 кілометрів залізничних колій по всій країні.