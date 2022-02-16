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    День єднання. «Укрзалізниця» запустила незвичний поїзд (відео)

    Сьогодні вперше святкуємо День єднання - День єднання. «Укрзалізниця» запустила незвичний поїзд (відео)
    Сьогодні вперше святкуємо День єднання
    фото: скріншот

    З нагоди свята поїзд провезе прапор України через 12 областей

    У середу, 16 лютого, «Укрзалізниця» запустила незвичний поїзд. З нагоди свята він провезе прапор України через 12 областей від Рахова (Закарпатська область) до Маріуполя (Донецька область). На зупинках на ньому лишатимуть свої привітання з Днем єднання мешканці західних та східних областей.

    Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців. Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

    Володимир Зеленський опублікував пост у своєму Instagram, у якому разом із дружиною Оленою Зеленською запустив челендж до Дня єднання України.

    У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

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    Теги: свята Укрзалізниця прапор
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    День єднання. «Укрзалізниця» запустила незвичний поїзд (відео)