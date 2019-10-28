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    Водіїв закликали «перевзути» автівки у зимові шини

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    Водіїв закликали «перевзути» автівки у зимові шини

    З погіршенням погодних умов автівки на літніх шинах перетворюються на небезпечний і некерований вид транспорту

    Державне агентство автомобільних доріг звернулося до українських водіїв з проханням підготувати свої транспортні засоби для поїздок у зимову пору.

    Про це «Укравтодор» повідомляє у Facebook.

    «Час переходити на зимові шини! Застерігаємо від небезпеки та просимо вчасно змінити літні шини на зимові. З погіршенням погодних умов автівки на літніх шинах перетворюються на небезпечний і некерований вид транспорту», - йдеться у повідомленні.

    Також нагадаємо, що згідно з правилами дорожнього руху, з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

    Раніше синоптик попередила про похолодання найближчими днями. 28 жовтня стало зимно у Волинській, Рівненській та Львівській областях.

    У вівторок, 29 жовтня, похолодання пошириться на більшість областей.

     

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