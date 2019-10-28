Водіїв закликали «перевзути» автівки у зимові шини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З погіршенням погодних умов автівки на літніх шинах перетворюються на небезпечний і некерований вид транспорту

Державне агентство автомобільних доріг звернулося до українських водіїв з проханням підготувати свої транспортні засоби для поїздок у зимову пору.

Про це «Укравтодор» повідомляє у Facebook.

«Час переходити на зимові шини! Застерігаємо від небезпеки та просимо вчасно змінити літні шини на зимові. З погіршенням погодних умов автівки на літніх шинах перетворюються на небезпечний і некерований вид транспорту», - йдеться у повідомленні.

Також нагадаємо, що згідно з правилами дорожнього руху, з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Раніше синоптик попередила про похолодання найближчими днями. 28 жовтня стало зимно у Волинській, Рівненській та Львівській областях.

У вівторок, 29 жовтня, похолодання пошириться на більшість областей.