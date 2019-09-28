Ексглава «Укравтодору» розповів подробиці своєї відставки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексголова Державної агенції автомобільних доріг України Славомір Новак

Новак сумує за своєю родиною, яка залишилась в Польщі

Ексголова Державної агенції автомобільних доріг України Славомір Новак повідомив, що рішення про відставку він обговорив із прем’єром Олексієм Гончаруком та міністром інфраструктури Владиславом Криклієм декілька тижнів тому.

Про це він заявив в ефірі «Громадського».

«Вони знали моє рішення про відставку. Політична ситуація змінюється, потрібні нові люди, я отримав нові пропозиції, тож це моє особисте рішення», - наголосив Новак.

Він пояснив, що сумує за своєю родиною, яка залишилась в Польщі.

«Кожні вихідні я виїжджаю. Моя донька вступила в медичний університет, мій син зараз у сьомому класі. Я вже на цій посаді три роки, і, як ми порахували, я є керівником, що найдовше керує «Укравтодором» з початку створення цієї установи. Три роки тільки, але це найдовше», - додав ексглава «Укравтодору».

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України оголосив конкурс на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг.

24 вересня керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем'єрміністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку.