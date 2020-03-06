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    Нардеп Волошин побуде в ізоляції до отримання результатів тестів на коронавірус

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    <span>Олег Волошин наприкінці лютого відвідав Францію, де мав зустріч із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз у реанімації</span> - Нардеп Волошин побуде в ізоляції до отримання результатів тестів на коронавірус
    Олег Волошин наприкінці лютого відвідав Францію, де мав зустріч із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз у реанімації
    Фото: facebook.com/oleg.voloshin

    Олег Волошин виступив у п'ятницю у парламенті після зустрічі з хворим на коронавірус членом Нацасамблеї Франції Райтцером

    Народний депутат фракції «Опозиційна платформа - За життя» Олег Волошин повідомив, що залишиться в ізоляції до отримання результатів експрес-тестів на коронавірус.

    «Результати експрес-тестів щодо всіх вірусів респіраторної групи негативні. В Україні поки що немає експрес-тестів саме на коронавірус, тому, щоб відповідно до рекомендацій ВООЗ уникнути будь-яких ризиків виявитися носієм, побуду вдома до наступного четверга, коли закінчиться 14 днів після мого 30-хвилинного спілкування з паном Райтцером. Якщо результати аналізів узятих у мене мазків будуть раніше - значить, буду вільною людиною раніше», - написав нардеп на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

    Волошин 27 лютого зустрівся з депутатом Національної асамблеї Франції Жан-Люком Райтцером, якого пізніше госпіталізували до реанімації з коронавірусом.

    «Шановному депутату Національної асамблеї Франції Жан-Люку Райтцеру 68 років. Нещодавно він переніс операцію. Не потрібно бути інфекціоністом, щоб розуміти, що ми з ним в абсолютно різних групах ризику. На момент нашої розмови жодних симптомів (кашлю, нежитю) в нього не було», - зазначив нардеп.

    Раніше депутат Ради Вікторія Сюмар («Європейська солідарність») заявила, що Волошина ізолювали в п'ятницю.

    депутат Вікторія Сюмар Опозиційна платформа — За життя вірус ВООЗ коронавірус
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