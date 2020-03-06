Нардеп партії Медведчука мав зустріч з французьким депутатом, який захворів на коронавірус



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Олег Волошин 27 лютого опублікував у Facebook повідомлення про зустріч з Рейтцером, але невдовзі його приховав Фото: Уніан

У Франції вже встановлюють осіб, які контактували з хворим депутатом

Депутат від проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя» Олег Волошин наприкінці лютого відвідав Францію, де мав зустріч із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації.

Олег Волошин 27 лютого опублікував у Facebook повідомлення, текст якого зараз прихований, однак в ЗМІ зберігся його скрін. У ньому депутат повідомив, що мав зустріч з французьким колегою.

«Шикарний краєвид за вікном кабінету колеги з Національної асамблеї Жана-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату», - написав Волошин.

Як стало відомо, 68-річний Жан-Люк Рейтцер, депутат партії «Республіканці» з Ельзасу, був госпіталізований у четвер з підозрою на коронавірус. Результат його аналізів підтвердив захворювання.

«Депутат перебуває у реанімації, його стан вважається серйозним», - повідомив французький парламент у своїй заяві.

Рейтцер востаннє був присутній на парламентському засіданні 25 лютого, але цього тижня не відвідував парламент.

У французькому парламенті почали внутрішнє розслідування, аби встановити, хто контактував з інфікованим депутатом. Крім того, депутатів та співробітників, які мали із ним тісний контакт у період з 24 по 28 лютого, попередили про зараження колеги у четвер ввечері.

68-річний депутат, ймовірно, заразився на євангельському мітингу в ельзаському місті Мюлуз, у якому брали участь 2500 людей, пише Le Monde.