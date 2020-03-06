Коронавірус добрався до Верховної Ради. Світ продовжує лихоманити здоров'я нації

На тлі спалаху китайського коронавірусу дедалі більше країн запроваджують обмежувальні та моніторингові заходи фото з відкритих джерел

За останній тиждень низка країн запровадили суворі заходи для запобігання поширенню COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я за минулу добу зафіксувала 2241 новий випадок зараження коронавірусом у світі. З них 143 припали на Китай. Таким чином, за межами Китаю інфекція виявлена у 2098 осіб. За даними ВООЗ, станом на сьогодні всього у світі підтверджено 95 333 випадки зараження, у тому числі 14 768 – за межами Китаю, у 85 країнах. Від початку спалаху від коронавірусу померли 3015 людей у Китаї і 267 – по всьому світу.

Є і хороші новини: від коронавірусу вже одужали понад 55 тис. осіб. Китайські дослідники стверджують, що люди, які перехворіли на китайський коронавірус, отримують пожиттєвий імунітет.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебресус закликав міжнародну спільноту кинути всі зусилля своїх урядів на боротьбу із коронавірусом. «Це не навчання. Це не час для виправдань. Настав час робити все, що у ваших силах», – сказав він.

Поки коронавірус шириться світом, країни змушені запроваджувати різні обмежувальні заходи. Складність у протидії цій інфекції полягає у тому, що під час інкубаційного періоду (період, коли людина вже заразилась, але ще не виявляє симптомів захворювання. – «Главком») людина вже може заражати оточуючих.

Китайський коронавірус 2019 nCov (COVID-19) належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби легкий, у інших – із симптомами застуди та грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у складніших випадках спостерігається задишка. Найпоширеніше ускладнення – пневмонія, яка може бути смертельною. Більшість хворих, проте, одужують. У групі ризику – літні люди із супутніми захворюваннями та зниженим імунітетом.

Україна vs коронавірус

Наразі в Україні виявлено лише один випадок коронавірусу – у мешканця Чернівців, який разом із дружиною до цього подорожував Італією. Сам хворий нині перебуває у лікарні, а його дружина та кілька інших осіб «відбувають» двотижневу самоізоляцію у себе вдома. Центр громадського здоров'я на сьогодні перевіряє 10 повідомлень про підозру на коронавірус COVID-19.

Після виявлення першого випадку коронавірусу по всій Чернівецькій області з 6 по 22 березня було закрито навчальні заклади та заборонено проводити масові заходи. Заборона не торкнулася хіба що дитячих садків. До обмеження масових заходів вдалися і Суми – місцева влада рекомендувала мешканцям обмежити відвідини місць великих скупчень людей.

У Києві визначено шість лікарень, які зможуть приймати людей на карантин у разі інфікування коронавірусом. За словами керівника пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталії Вишневської, у цих лікарнях є необхідне обладнання, інфекційні бокси. Зокрема, йдеться про три заклади для дорослих: Київська міська клінічна лікарня №4 (Солом’янський район), Київська міська клінічна лікарня №9 (Шевченківський район), Олександрівська клінічна лікарня (Печерський район); а також три – для дітей (Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 (Оболонський район), Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 (Дніпровський район), Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня (Шевченківський район).

Крім того, постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації ухвалила додаткові заходи для запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції COVID-19. Йдеться про забезпечення в медичних закладах окремого прийому пацієнтів із ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій, пневмонії; забезпечення незнижувальним запасом противірусних препаратів, у тому числі рекомендованих для лікування нової коронавірусної інфекції тощо.

Комісія також доручила керівникам столичних підприємств, установ та організацій усіх форм власності та підпорядкування посилити протиепідемічний режим у зв’язку із реєстрацією в Україні випадку захворювання на новий коронавірус COVID-19. Усі навчальні заклади столиці посилили контроль за станом здоров’я дітей та в разі погіршення самопочуття передусім вимірювати температуру.

У дитсадках і школах дітям міряють температуру

Не виключено, що невдовзі коронавірус з’явиться й у Києві. Учора депутат Національної асамблеї Франції Жан-Люк Рейтцер був госпіталізований із коронавірусом і зараз перебуває в реанімації. Як пише Le Monde, 68-річний депутат, ймовірно, заразився на євангельському мітингу в ельзаському місті Мюлуз, у якому брали участь 2500 людей. Наприкінці лютого із Рейтцером зустрічався народний депутат від «Опозиційного блоку – За життя» Олег Волошин. Про це він сам повідомляв у Facebook, однак наразі цей допис уже прибрав. «Шикарний краєвид за вікном кабінету колеги з Національної асамблеї Жана-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату», – писав Волошин.

Колега Волошина, нардеп від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв у соцмережах зазначив, що сьогодні бачив: коли один із його колег проходив у кулуарах Верховної Ради повз Волошина, побризкав дезінфікуючим розчином.

Нардеп від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар повідомила, що Волошина ізолювали. «Перевірять на предмет неперебірливих зовнішніх контактів. Втрутитися довелося спікеру і секретареві РНБО. Сподіваюся, обсервація буде повною», – зазначила вона.

Світ vs коронавірус

На сьогодні випадки захворювання на коронавірус підтверджено більш ніж у 90 країнах. За останній тиждень у понад десяти країнах були підтверджені перші випадки захворювань на коронавірус: Словенія, Польща, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Сербія, Ватикан, Йорданія, Перу, Чілі, Південно-Африканська Республіка тощо. Світ вдався до нових обмежень, аби протистояти подальшому поширенню інфекції. Так, Міжнародний валютний фонд оголосив про виділення 50 мільярдів доларів допомоги країнам, які постраждали від коронавірусу.

У Брюсселі скасували засідання комітету постійних представників 27 країн-членів Євросоюзу після того, як стало відомо про новий підтверджений випадок зараження в інституціях ЄС. Офіційно не повідомляється, хто заразився. За непідтвердженими даними, засідання скасували, оскільки посол головуючої в ЄС Хорватії мала контакт з інфікованою коронавірусом особою.

Президенти Франції та США Еммануель Макрон і Дональд Трамп домовилися координувати дії через коронавірус. «Щоб краще боротися з СOVID-19, ми готові координувати наші наукові, медичні та економічні відповіді в межах головування США в «Групі семи», – повідомив Макрон. До слова, в оточенні Макрона повідомили, що лідер вживає заходів обережності, щоб не заразитися новим коронавірусом – наприклад, він відмовився від рукостискань при зустрічах.

У США в Каліфорнії оголосили надзвичайний стан після смерті одного з хворих, інфікованих коронавірусом.

Крім того, Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, згідно з яким на боротьбу з коронавірусом виділять $8,3 млрд.

Китай запровадив надзвичайну ситуацію першого рівня у 31 провінції, автономний районах та муніципалітетах материкової частини країни

Уряд Італії ухвалив рішення тимчасово зачинити в країні всі школи та університети через спалах коронавірусу. Також міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора заявив, що шість матчів 26-го туру чемпіонату Італії з футболу через коронавірус відбудуться без глядачів. У Польщі такий матч теж відбудеться без глядачів – із тих самих причин.

У Німеччині кількість людей, заражених коронавірусом SARS-CoV-2, станом на сьогоднішній ранок сягнула 534. Інфекція зафіксована у 15 федеральних землях із 16. Напередодні Міністерство закордонних справ Німеччини видало рекомендацію утриматися від подорожей до альпійського італійського регіону Південний Тіроль. Водночас, міністр охорони здоров'я Єнс Шпан заявив, що Німеччина поки не вважає за необхідне обмежувати вільний рух через кордони.

Грузія тимчасово припинила пряме авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу та запровадила нові обмеження для тих, хто прибуває з країн зі швидким поширенням COVID-19. Також країна запровадила обмеження для своїх громадян та іноземців, які прибувають із країн з високим рівнем поширення коронавірусу – Китаю, Ірану, Італії, Південної Кореї. Після повернення в країну з держав, які ВООЗ вважає країнами з епідемічними ризиком, громадяни Грузії повинні пройти інтенсивну перевірку під час перетину кордону і обов'язкову 14-денну процедуру карантину.

Палестинське міністерство охорони здоров’я у зв’язку із виявленими випадками зараження коронавірусом у Вифлеємі оголосило надзвичайний стан у місті, а також у прилеглих містах і селах – там скасували проведення масових заходів, закрили навчальні заклади, мечеті й церкви. Крім того, християнські церкви Палестини вирішили закрити на два тижні, зокрема храм Різдва Христового. Також скасовано щорічний Вифлеємський марафон.

Влада Індонезії планує перемістити заражених коронавірусом COVID-19 людей на безлюдний острів Галанг. Зараз острів є туристичною пам'яткою. Влада країни планує переобладнати релігійні будівлі, лікарню та будинок логістичної служби, які залишилися на острові.

Американська компанія Google на тлі поширення коронавірусу скасувала щорічну конференцію для розробників Google I/O 2020 року, яка мала відбутися з 12 по 14 травня. Google обіцяє до 13 березня повністю відшкодувати витрати гостям та учасникам заходу, а ті, хто придбав квитки на конференцію цього року, автоматично отримають можливість поміняти квиток на Google I/O 2021.

Додаток для онлайн-знайомств Tinder, розробником якого є американська компанія IAC, почав попереджати користувачів про небезпеку зараження коронавірусом: тепер охочим знайти собі партнера через інтернет показують повідомлення про те, що безпека важливіша побачень.

«Ми хочемо, щоб ви продовжували розважатися, проте зараз важливіше захистити себе від коронавірусу», – йдеться у повідомленні від Tinder, яке додаток показує користувачам. У тексті також містяться поради щодо профілактики зараження: рекомендації часто мити руки, мати при собі дезінфікуючий гель для рук, не чіпати обличчя, а також намагатися дотримуватися дистанції у громадських місцях.

На тлі коронавірусу скасовано приїзд 35 поранених на Донбасі українських військовослужбовців у Хорватію для оздоровлення.