У Мадриді від коронавірусу померли двоє людей похилого віку



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У Мадриді від корона вірусу померли двоє людей похилого віку

16 мешканців будинку для літніх людей у Мадриді були заражені коронавірусом

Міністерство охорони здоров’я Іспанії підтвердило у п’ятницю, 6 березня, дві нові смерті від коронавірусу.

Новими жертвами епідемії є 87-річний пацієнт у лікарні Сарагоси та 76-річний житель одного з мадридських будинків для людей похилого віку, – повідомляє Tvn24.pl.

Іспанська влада підтвердила, що 16 мешканців столичного будинку для літніх людей були заражені коронавірусом.

Міністерство охорони здоров’я Іспанії повідомило, що через стрімко зростаючу кількість заражених в Мадриді можливе тимчасове закриття закладів, що діють на території столиці, в яких старші громадяни проводять вільний час протягом дня або беруть участь у інших заходах.

Мешканець Мадрида, який помер у п’ятницю, є другою жертвою коронавірусу в столиці. У четвер вранці було підтверджено смерть 99-річної жінки, яка також жила у будинку для літніх людей у Мадриді. У цій установі також були заражені інші підопічні та персонал. Тести були негативними щодо 11 осіб.

Нагадаємо, до Центру громадського здоров’я України сьогодні, 6 березня, надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання COVID-19.