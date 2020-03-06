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    У світі

    У Мадриді від коронавірусу померли двоє людей похилого віку

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    <p>У Мадриді від корона вірусу померли двоє людей похилого віку</p> - У Мадриді від коронавірусу померли двоє людей похилого віку

    У Мадриді від корона вірусу померли двоє людей похилого віку

    16 мешканців будинку для літніх людей у Мадриді були заражені коронавірусом

    Міністерство охорони здоров’я Іспанії підтвердило у п’ятницю, 6 березня, дві нові смерті від коронавірусу.

    Новими жертвами епідемії є 87-річний пацієнт у лікарні Сарагоси та 76-річний житель одного з мадридських будинків для людей похилого віку, – повідомляє Tvn24.pl.

    Іспанська влада підтвердила, що 16 мешканців столичного будинку для літніх людей були заражені коронавірусом.

    Міністерство охорони здоров’я Іспанії повідомило, що через стрімко зростаючу кількість заражених в Мадриді можливе тимчасове закриття закладів, що діють на території столиці, в яких старші громадяни проводять вільний час протягом дня або беруть участь у інших заходах.

    Мешканець Мадрида, який помер у п’ятницю, є другою жертвою коронавірусу в столиці. У четвер вранці було підтверджено смерть 99-річної жінки, яка також жила у будинку для літніх людей у Мадриді. У цій установі також були заражені інші підопічні та персонал. Тести були негативними щодо 11 осіб.

    Нагадаємо, до Центру громадського здоров’я України сьогодні, 6 березня, надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання COVID-19.

     

    здоров'я медицина Іспанія коронавірус
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