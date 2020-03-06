У Мадриді від коронавірусу померли двоє людей похилого віку
У Мадриді від корона вірусу померли двоє людей похилого віку
16 мешканців будинку для літніх людей у Мадриді були заражені коронавірусом
Міністерство охорони здоров’я Іспанії підтвердило у п’ятницю, 6 березня, дві нові смерті від коронавірусу.
Новими жертвами епідемії є 87-річний пацієнт у лікарні Сарагоси та 76-річний житель одного з мадридських будинків для людей похилого віку, – повідомляє Tvn24.pl.
Іспанська влада підтвердила, що 16 мешканців столичного будинку для літніх людей були заражені коронавірусом.
Міністерство охорони здоров’я Іспанії повідомило, що через стрімко зростаючу кількість заражених в Мадриді можливе тимчасове закриття закладів, що діють на території столиці, в яких старші громадяни проводять вільний час протягом дня або беруть участь у інших заходах.
Мешканець Мадрида, який помер у п’ятницю, є другою жертвою коронавірусу в столиці. У четвер вранці було підтверджено смерть 99-річної жінки, яка також жила у будинку для літніх людей у Мадриді. У цій установі також були заражені інші підопічні та персонал. Тести були негативними щодо 11 осіб.
Нагадаємо, до Центру громадського здоров’я України сьогодні, 6 березня, надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання COVID-19.