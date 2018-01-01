Нардепи домовилися, які питання розглядатимуть цього тижня

Парламентарі збираються розглянути питання співпраці з МВФ

Цього парламентського тижня Верховній Раді пропонується розпочати свою роботу з розгляду питань соціального захисту військовослужбовців та співпраці з МВФ. Про це голова під час засідання Погоджувальної ради заявив голова парламенту Андрій Парубій. «Після розгляду питання про порядок денний цієї сесії пропонується перший блок, а саме питання



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Парламентарі збираються розглянути питання співпраці з МВФ

Цього парламентського тижня Верховній Раді пропонується розпочати свою роботу з розгляду питань соціального захисту військовослужбовців та співпраці з МВФ. Про це голова під час засідання Погоджувальної ради заявив голова парламенту Андрій Парубій.

«Після розгляду питання про порядок денний цієї сесії пропонується перший блок, а саме питання соціального захисту військовослужбовців. Це 7 питань, вони не є конфліктними, але їх надто багато накопилось, і важливо їх розглянути. Це перший блок на вівторок. Другий блок — це питання фінансової політики. Це ті питання, серед них є важливі, зокрема, питання співпраці з МВФ», — повідомив Парубій.

Спікер додав, що в середу парламенту пропонується розглянути питання ратифікації, а також «у середу ми можемо розпочати розгляд питання про бізнес-омбудсмена».

«Там велика кількість правок і пропонується розпочати у середу, щоб вийти на прийняття рішення у четвер. І в четвер пропонується розглянути питання, перш за все блоку інформаційної політики. Також питання реформи парламенту, зокрема кількості комітетів, розподілу комітетів. І ключове питання обрання голови НБУ», — резюмував Парубій.