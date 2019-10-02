Слуга народу з'явився в Раді з iPhone за 40 тисяч, який ще не продають в Україні



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Нардеп з Рівненщини Олександр Салійчук Фото: Страна

Американська компанія Apple презентувала iPhone 11 Pro менше місяця назад

Депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Салійчук прийшов до сесійної зали Верховної Ради з одним з найновіших смартфонів. Про це повідомила Страна.ua.

Нардеп прийшов в Раду з iPhone 11 Pro. Американська компанія Apple презентувала новинку менше місяця назад.

Депутат не випускає «іграшку» з рук. Постійно перевіряє месенджери і соцмережі.

Фото: Страна

Зазначимо, що офіційна ціна iPhone 11 Pro в Європі починається від 26 тисяч гривень. В Україні смартфони ще не поступали у продаж. Але на сірому ринку телефон можна купити приблизно за 35-40 тис. грн.

Нагадаємо, Олександр Салійчук пройшов в Раду за списком «Слуги народу» під 76 номером. Він є представником партії на Рівненщині. Салійчук є співвласником і директором ТОВ «Перший м'ясний дім» (ТМ «Гощанські ковбаси»).

Як повідомлялось, що минулого тижня народні депутати отримали свою першу зарплату, яка в середньому «брудними» становить близько 40 тис. грн.