Рада має намір створити Бюро фінансових розслідувань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гранична кількість співробітників бюро затверджується Кабміном залежно від зростання або скорочення кількості фінансових злочинів

Верховна Рада має намір створити Бюро фінансових розслідувань.

За прийняття законопроєкту №1208-2 у першому читанні проголосували 270 депутатів, при мінімально необхідних 226.

Згідно з документом, пропонується створити Бюро фінрозслідувань, яке буде включати центральний апарат і територіальні управління, але не більше семи теруправлінь.

Гранична кількість співробітників бюро затверджується Кабміном залежно від зростання або скорочення кількості фінансових злочинів.

Керівник Бюро фінрозслідувань призначається Кабінетом Міністрів за поданням міністра фінансів на п’ять років, але не більше двох термінів поспіль.

Міністр може оголошувати конкурс на цю посаду.

Керівником бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи не менше п'ятнадцяти років, досвід роботи на керівних посадах, вільно володіє державною і двома іноземними мовами, які є офіційними мовами Ради Європи.

Працівники бюро не мають права: бути членами або брати участь у створенні або діяльності політичних партій, організовувати або брати участь у страйках; бути повіреними третіх осіб у справах бюро; використовувати бюро, його працівників та майно в партійних, групових чи особистих інтересах.

Нагадаємо, у грудні 2015 Кабінет міністрів пропонував Верховній Раді створити Службу фінансових розслідувань.

Джерело: Українські новини