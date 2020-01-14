Нардепи ухвалили заяву щодо відповідальності Ірану за збиття літака МАУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У результаті авіакатастрофи в Ірані загинули 176 осіб

Верховна Рада закликає українську владу повною мірою інформувати суспільство про результати розслідування катастрофи

Верховна Рада ухвалила заяву у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран.

Відповідне рішення підтримали 368 народних депутатів.

«Верховна Рада України висловлює глибокі і щирі співчуття родинам і близьким усіх загиблих та парламентам країн, громадяни яких стали жертвами катастрофи 8 січня 2020 року, та колективу авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» у зв’язку із втратою колег, високий професійний рівень яких не викликає жодного сумніву. Верховна Рада України очікує на офіційні вибачення Ісламської Республіки Іран за збиття українського літака та загибель його екіпажу та пасажирів, а також закликає Ісламську Республіку Іран визнати свою повну відповідальність», - йдеться в документі.

Водночас Верховна Рада наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного та всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ісламської Республіки Іран до відкритої співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями, а також надання усілякого можливого сприяння їхній роботі.

«Трагедія, що сталася в небі над Тегераном, привернула увагу до наявних системних проблем в організації авіаруху цивільних літаків над територією Ісламської Республіки Іран, які потребують ретельного вивчення та вирішення», - наголошується в заяві.

Водночас український парламент закликає світову спільноту та міжнародні організації підтримати Україну в її наполяганні щодо проведення розслідування, встановлення всіх винних, їхнього належного покарання, повернення тіл загиблих та здійснення іранською стороною всіх компенсаційних виплат. Разом з тим Рада закликає Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) вжити заходів із своєчасної оцінки ризиків польотів цивільної авіації з метою запобігання подібних трагедій у майбутньому, а також звертається до всіх міжнародних партнерів з пропозицією спільно розробити для цього дієві політичні й технічні механізми. Окрім того, Верховна Рада звертається до органів державної влади України із закликом повною мірою інформувати суспільство про результати розслідування катастрофи.

До слова, в Ірані журналісти звільняються після катастрофи літака МАУ . Спочатку чиновники Ірану заявляли, що інформація про збиття лайнера є брехнею, однак потім визнали, що ракету в нього випустили сили протиповітряної оборони Ірану.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. Попередня причина падіння літака – аварія двигуна. Повідомлялося, що на борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Джерело: Укрінформ