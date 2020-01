Західна преса: Іран не міг збити український літак «випадково»

Низка видань ставить під сумнів офіційну версію причини авіатрощі українського лайнера

Із перших шпальт світової преси не сходить тема авіакатастрофи українського літака Boeing-737 в Ірані, в результаті якої загинуло 176 людей.

Після визнання владою Ірану того, що лайнер було збито ракетою, країну охопили протести. У минулі суботу та неділю відбулися акції з вимогою відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. «Вони брешуть, що наш ворог – Америка, наш ворог просто тут», - скандувала група протестувальників в Тегерані. Також у столиці відбулася протестна хода. Акції поширилися по всьому Ірану, включаючи такі великі міста, як Шираз, Ісфахан, Хамедан і Орумія.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку протестувальникам.

«Звертаюся до хороброго, багатостраждального народу Ірану: я підтримую вас з самого початку мого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати підтримувати вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами і надихаємося вашою мужністю», - написав у Twitter господар Білого дому. Він наголосив, що уряд Ірану повинен дозволити правозахисним групам відстежувати і повідомляти факти з місць про протести.

Тим часом поліція жорстоко розігнала людей. Учасники акцій постять у Twitter докази жорстких заходів правоохоронців проти них.

