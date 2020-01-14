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    Вибачте за 13 років брехні: в Ірані журналісти звільняються після катастрофи літака МАУ

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    Ведуча Геларе Джабарі заявила, що йде з іранського державного телеканалу IRIB&nbsp; - Вибачте за 13 років брехні: в Ірані журналісти звільняються після катастрофи літака МАУ
    Ведуча Геларе Джабарі заявила, що йде з іранського державного телеканалу IRIB 
    Photo Credits: Farnaz Fassihi Twitter

    Про своє звільнення з IRIB повідомили телеведуча та ще двоє журналістів

    Телеведуча Геларе Джабарі з іранського державного телеканалу IRIB звільнилася з роботи через приховування владою інформації, зокрема про збиття українського літака 8 січня.

    Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє The Guardian.

    «Мені було дуже важко повірити в те, що наші люди були вбиті. Вибачте, що я дізналася про це так пізно. І вибачте мені за те, що 13 років я вам брехала», — написала Джабарі.

    Зазначимо, що наразі відповідний пост на її сторінці вже недоступний.

    The Guardian також пише, що раніше з іранського телеканалу IRIB звільнились ще двоє співробітників. Захра Хатамі пішла з роботи і заявила, що ніколи більше не повернеться. Її підтримав колега Саба Рад.

    «Після 21 року роботи на радіо і телебаченні я не можу продовжувати працювати у ЗМІ. Я не можу», — сказав Рад.

    Заяви трьох журналістів відбулись на фоні катастрофи в Ірані українського літака. Спочатку чиновники Ірану заявляли, що інформація про збиття лайнера є брехнею, однак потім визнали, що ракету в нього випустили сили протиповітряної оборони Ірану.

    Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737  авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. Попередня причина падіння літака – аварія двигуна. Повідомлялося, що на борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів. 

    Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак.  Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

     Читайте також: Західна преса: Іран не міг збити український літак випадково
    ЗМІ телебачення Іран авіакатастрофа літак МАУ скандал
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