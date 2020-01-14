Вибачте за 13 років брехні: в Ірані журналісти звільняються після катастрофи літака МАУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ведуча Геларе Джабарі заявила, що йде з іранського державного телеканалу IRIB Photo Credits: Farnaz Fassihi Twitter

Про своє звільнення з IRIB повідомили телеведуча та ще двоє журналістів

Телеведуча Геларе Джабарі з іранського державного телеканалу IRIB звільнилася з роботи через приховування владою інформації, зокрема про збиття українського літака 8 січня.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє The Guardian.

«Мені було дуже важко повірити в те, що наші люди були вбиті. Вибачте, що я дізналася про це так пізно. І вибачте мені за те, що 13 років я вам брехала», — написала Джабарі.

Зазначимо, що наразі відповідний пост на її сторінці вже недоступний.

The Guardian також пише, що раніше з іранського телеканалу IRIB звільнились ще двоє співробітників. Захра Хатамі пішла з роботи і заявила, що ніколи більше не повернеться. Її підтримав колега Саба Рад.

«Після 21 року роботи на радіо і телебаченні я не можу продовжувати працювати у ЗМІ. Я не можу», — сказав Рад.

Заяви трьох журналістів відбулись на фоні катастрофи в Ірані українського літака. Спочатку чиновники Ірану заявляли, що інформація про збиття лайнера є брехнею, однак потім визнали, що ракету в нього випустили сили протиповітряної оборони Ірану.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. Попередня причина падіння літака – аварія двигуна. Повідомлялося, що на борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.