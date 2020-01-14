Герасимов: Перша ж безпекова криза нової влади показала її безвідповідальність та некомпетентність
Артур Герасимов наголосив, що, ймовірно, відповідно до директив президента Зеленського чиновники до останнього приховували справжню причину катастрофи, хоча вона була відома практично одразу
Авіакатастрофа українського літака в Ірані, спричинена ракетним ударом, стала першою серйозною безпековою кризою для нової влади, і вона наочно показала повну некомпетентність та безвідповідальність Зеленського і його команди. Про це з трибуни Верховної Ради заявив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов, йдеться у повідомленні на сайті політсили.
«Після таємного відпочинку президента Голобородька в Омані і трагедії в Ірані говорити лише про комунікаційну кризу української влади – це неправда. Несправедливо щодо пані Мендель – вона виявилася єдиною, хто у ті дні виконував свої обов’язки. Сама крутила педалі вашого велосипеду. Як могла», – зазначив Герасимов.
«Перша за вісім місяців безпекова криза нової влади. І в ній влада Зеленського продемонструвала безвідповідальність, некомпетентність і боягузтво. Ви розлетілися по курортах світу і навіть не передбачили механізму, як зібратися у разі виникнення кризової ситуації», – нагадав Артур Герасимов про те, що керівники, відповідальні за безпековий сектор країни, перебували за межами держави і не перервали негайно свій відпочинок навіть після авіакатастрофи.
«Некомпетентність цієї влади особливо наочна, якщо порівняти її «позднее зажигание» з блискавичною реакцію президента Порошенка на MH17. Те, що ви робили упродовж кількох діб, він організував за лічені години», – нагадав Герасимов.
Артур Герасимов також наголосив, що, ймовірно, відповідно до директив президента Зеленського чиновники до останнього приховували справжню причину катастрофи, хоча вона була відома практично одразу. «Боягузтво ваше полягає у тому, що ви з перших годин знали, що український літак вразили іранці російською ракетою. Але так і не спромоглися промовити це вголос, поки вас не приперли до стінки керівники Канади (чи Канадії, як вважає Банкова), США, Британії», – сказав Герасимов.
«Втім, треба віддати належне Зеленському – він зміг дістатися до України майже за добу. Втричі швидше, ніж американські астронавти на Місяць! Інші чиновники, які несуть відповідальність за безпеку і розвідку, взагалі не відчули потреби повернутися на робочі місця. Ніщо не змогло зіпсувати їм свято», – зробив висновок співголова фракції «Європейська Солідарність».
Герасимов також озвучив ті запитання, які є у суспільства щодо істинних причин таємної поїздки Зеленського до Оману, яку намагалися видати за офіційний візит. «Суспільство вимагає ясності і щодо Оману. За версією влади виходить, останнім бажанням султана на смертному одрі було побачити нашого «найвеличнішого лідера сучасності». Але ж всі розумні люди усвідомлюють, що ніякого офіційного візиту не було. Була поїздка у приватних, або інших цілях. І через це всіх нас дуже цікавлять загадкові чартери, які в ті дні літали між Оманом і Росією. Дуже схоже на таємні переговори», – зауважив Артур Герасимов.