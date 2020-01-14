Герасимов: Перша ж безпекова криза нової влади показала її безвідповідальність та некомпетентність

Артур Герасимов: Боягузтво ваше полягає у тому, що ви з перших годин знали, що український літак вразили іранці російською ракетою. Але так і не спромоглися промовити це вголос, поки вас не приперли до стінки керівники Канади, США, Британії Фото: eurosolidarity.org

Артур Герасимов наголосив, що, ймовірно, відповідно до директив президента Зеленського чиновники до останнього приховували справжню причину катастрофи, хоча вона була відома практично одразу

Авіакатастрофа українського літака в Ірані, спричинена ракетним ударом, стала першою серйозною безпековою кризою для нової влади, і вона наочно показала повну некомпетентність та безвідповідальність Зеленського і його команди. Про це з трибуни Верховної Ради заявив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов, йдеться у повідомленні на сайті політсили.

«Після таємного відпочинку президента Голобородька в Омані і трагедії в Ірані говорити лише про комунікаційну кризу української влади – це неправда. Несправедливо щодо пані Мендель – вона виявилася єдиною, хто у ті дні виконував свої обов’язки. Сама крутила педалі вашого велосипеду. Як могла», – зазначив Герасимов.

«Перша за вісім місяців безпекова криза нової влади. І в ній влада Зеленського продемонструвала безвідповідальність, некомпетентність і боягузтво. Ви розлетілися по курортах світу і навіть не передбачили механізму, як зібратися у разі виникнення кризової ситуації», – нагадав Артур Герасимов про те, що керівники, відповідальні за безпековий сектор країни, перебували за межами держави і не перервали негайно свій відпочинок навіть після авіакатастрофи.

«Некомпетентність цієї влади особливо наочна, якщо порівняти її «позднее зажигание» з блискавичною реакцію президента Порошенка на MH17. Те, що ви робили упродовж кількох діб, він організував за лічені години», – нагадав Герасимов.

Артур Герасимов також наголосив, що, ймовірно, відповідно до директив президента Зеленського чиновники до останнього приховували справжню причину катастрофи, хоча вона була відома практично одразу. «Боягузтво ваше полягає у тому, що ви з перших годин знали, що український літак вразили іранці російською ракетою. Але так і не спромоглися промовити це вголос, поки вас не приперли до стінки керівники Канади (чи Канадії, як вважає Банкова), США, Британії», – сказав Герасимов.

«Втім, треба віддати належне Зеленському – він зміг дістатися до України майже за добу. Втричі швидше, ніж американські астронавти на Місяць! Інші чиновники, які несуть відповідальність за безпеку і розвідку, взагалі не відчули потреби повернутися на робочі місця. Ніщо не змогло зіпсувати їм свято», – зробив висновок співголова фракції «Європейська Солідарність».

Герасимов також озвучив ті запитання, які є у суспільства щодо істинних причин таємної поїздки Зеленського до Оману, яку намагалися видати за офіційний візит. «Суспільство вимагає ясності і щодо Оману. За версією влади виходить, останнім бажанням султана на смертному одрі було побачити нашого «найвеличнішого лідера сучасності». Але ж всі розумні люди усвідомлюють, що ніякого офіційного візиту не було. Була поїздка у приватних, або інших цілях. І через це всіх нас дуже цікавлять загадкові чартери, які в ті дні літали між Оманом і Росією. Дуже схоже на таємні переговори», – зауважив Артур Герасимов.