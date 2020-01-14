Данілов зізнався, що українська влада наказала посольству в Ірані заявити про поламку літака МАУ



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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретар РНБО запевнив: такий крок був необхідний для налагодження співпраці з іранською владою

Українська влада санкціонувала заяву посольства України в Ірані про те, що літак МАУ розбився поблизу Тегерана нібито з технічних причин.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів під час інтерв'ю «Цензор.нет».

Данілов запевнив, такий крок був необхідний для налагодження співпраці з іранською владою.

«Заява посольства була санкціонована нами, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. Ми вдячні українським дипломатам у Тегерані, які діяли професійно та якісно», - сказав секретар РНБО, визнаючи той факт, що українські дипломати фактично підтримали неправдиву версію Ірану про причини катастрофи літака і ввели в оману весь світ.

Глава РНБО наголосив, що такі дії відповідали національним інтересам України.

«Наші дії повністю відповідають національним інтересам, ми бачимо, що результати нашої роботи корисні для нашої держави. І за це я готовий відповідати», – підкреслив Данілов.

Він також зауважив, всі учасники оперативного штабу працювали як єдина команда, «але в деяких ситуаціях хтось повинен брати на себе репутаційні ризики».

«Я можу сказати, що ми задоволені роботою нашого посольства, нашого консульства. З першої хвилини, як був створений оперативний штаб, усі працювали як єдина команда, але в деяких ситуаціях хтось має брати на себе репутаційні ризики – у кожного своя робота задля досягнення спільного результату. Важко переоцінити для України професійні дії тих, хто працював в оперативному штабі та 45 українських експертів, які вилетіли до Тегерана та максимально швидко здобули докази ураження літака зенітною ракетою. Дії нашої комісії заслуговують на найвище визнання», – сказав секретар РНБО.

Раніше секретар РНБО заявив, що Україна розглядає скликання Радбезу ООН щодо збитого літака МАУ.

Також Данілов зізнався, що Україна мала докази ракетного удару по літаку МАУ ще до заяви Ірану.

Як вже відомо, керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

Також в Україну їде глава іранського слідства щодо катастрофи літака МАУ.