Бородянський пропонує заборонити росіянам володіти українськими ЗМІ



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Фото: Детектор медіа

За словами міністра, ЗМІ повинні стати елементом захисту України та інформаційного простору від гібридної війни

Україна може заборонити громадянам Російської Федерації володіти українськими засобами масової інформації.

Про це 30 жовтня міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський сказав під час Форуму Єдності в Маріуполі.

«Ми вважаємо, що ми можемо і повинні формувати у світовому контексті нові правові моделі, які дозволяють ефективно відрізняти фейк від не фейку, ефективно відповідати на виклики гібридної війни, ефективно боротися з таким явищем як глибинні фейки. Елементами таких дій стане введення в юридичне поле поняття та критеріїв маніпулювання суспільною думкою. Ми також по-іншому будемо захищати представників медіа не тільки юридично, але й фінансово. Ми повинні ввести обмеження на володіння ЗМІ російським громадянам, або використання російського капіталу щодо фінансування або участі в ЗМІ. Ми повинні ввести обов’язкову реєстрацію або ліцензування для різних видів медіа», – повідомив Володимир Бородянський.

За його словами, російська пропаганда та маніпуляції в інформаційному середовищі України породжують низку страхів у мешканців окупованих територій на лінії розмежування.

Крім того, він презентував дані моніторингу маніпуляцій, які використовувала російська пропаганда впродовж останніх п’яти років, проведеного InMind спільно з USAID-Internews.

«Ми знаємо, що 30 % українців регулярно користується російськими ЗМІ. Це в середньому по Україні. Росіяни говорять про нас, що «Україна – це країна культу фашизму, країна, де процвітає антисемітизм». «Україна, – брешуть росіяни. – Це країна терористів, де готують бойовиків ІДІЛ, де дають їм шенгенські паспорти і відправляють в Європу». «Україна, – брешуть росіяни. – Країна транзиту наркотиків, місце для випробування хімічної зброї американськими лабораторіями». Крім того, поруч з цими наративами постійно повторюються фрази, що «Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, що вона добровільно бере участь у переговорному процесі, бо вона за мир і допомагає братським народам». Що «російська армія благодарная и миротворческая, що референдум в Криму відбувся за бажання самих кримчан, що Крим завжди був російським, що Україна – це частина Росії і що ми – один народ», – сказав пан Бородянський.

До слова, під час пресмарафону 10 жовтня президент України Володимир Зеленський наголосив, що засоби масової інформації в Україні мають бути незалежними й українськими. Він наголосив, що кінцевими бенефіціарами ЗМІ також мають бути громадяни України.

Джерело: Детектор медіа