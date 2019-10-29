«Слуги народу» погодились не ходити на російські телеканали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Декілька днів тому депутат від фракції «Слуга народу» Євген Шевченко в форматі включення з Києва взяв участь в пропагандистському шоу «Велика гра» на російському Першому каналі

Народна депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук запевняє, що на фракції не було «ніякої секретності та скандальності»

На засіданні фракції «Слуга народу» за участю президента Володимира Зеленського народні депутати обговорили ситуацію щодо скандалу у фінансовому комітеті Верховної Ради.

Про це повідомила у Facebook народна депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук.

«Ніякої секретності, скандальності, як хтось писав, не було... Питання податкового комітету обговорювали найдовше. Це складна розмова для нашої фракції, але відвертий діалог і поліграф зняли багато підозр. Корупційні майданчики і посередники все одно зникнуть – відповідний законопроект буде розглянуто на комітеті і винесений в зал», - зазначила вона.

За словами депутатки, нардепи проголосували ще раз за те, щоб не ходити на російські канали.

Кравчук також повідомила, що з’їзд «Слуги народу» пройде 10 листопада, а після нього буде «активна розбудова партії».

Як відомо, перші 40 хвилин на засіданні фракції був президент Володимир Зеленський.

За інформацією ЗМІ, глава держави лаяв нардепів за погану дисципліну.

До слова, партія «Слуга народу» планує провести з'їзд 9-10 листопада для зміни лідера.

Нагадаємо, раніше депутат від фракції «Слуга народу» Євген Шевченко в форматі включення з Києва взяв участь в пропагандистському шоу «Велика гра» на російському Першому каналі. Нардеп уточнив, що рішення далося йому нелегко, а метою було «донести громадянам Російської Федерації пряму позицію українського народу і влади України щодо створення та виконання всіх умов для забезпечення миру на окупованих територіях».