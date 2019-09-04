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    Нардепів від монобільшості «нагнули», щоб вони прибрали «корупційні ризики» у змінах до Конституції, – Ірина Фріз

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    <span>Депутат фракції &laquo;Європейська Солідарність&raquo; Ірина Фріз&nbsp;</span> - Нардепів від монобільшості «нагнули», щоб вони прибрали «корупційні ризики» у змінах до Конституції, – Ірина Фріз
    Депутат фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз 

    Депутат наголосила, що подібні конституційні зміни створюють можливості для здійснення тиску з боку президента на інші гілки влади

    Представники «Слуги народу» проігнорували застереження представників інших фракцій парламенту щодо корупційних ризиків, які містяться в законопроекті 1014 «Про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, НАБУ, призначати на посади та звільняти з посад Директора НАБУ і Директора ДБР)», і ухвалили рішення про відсутність корупційних ризиків у тексті поправок до основного закону країни.

    Про це на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» повідомила депутат фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз за результатами засідання комітет з питань антикорупційної політики.

    «Щойно на Антикорупційному комітеті відбувся прецедент, коли членів комітету від правлячої партії де-факто «нагнули» змінити рішення комітету прибравши фразу з висновку «містить корупційні ризики» щодо законопроекту 1014, яким президент матиме право призначати та звільняти одноосібно голів НАБУ, ДБР та утворювати «незалежні регуляторні органи» (будь-які, без переліку таких органів, щоб економити конституційний текст, як сказав доповідач «слуг»). Проголосували лише «слуги» – 11 осіб, представники «Європейської солідарності» та наші колеги по комітету – представники інших фракцій, були зрозуміло проти», – написала Ірина Фріз.

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    Вона наголосила, що дані конституційні зміни створюють можливості для здійснення тиску з боку президента на інші гілки влади, і дають йому реальний інструмент впливу на парламент і уряд.

    «Аргумент про те, що ці зміни в Конституцію дають підстави не лише цьому президенту втручатись у сферу виконавчої та законодавчої влади розбився об дисциплінарну повинність фракції влади. Напевно тому й поспішають так, адже втримати її на початковому рівні далі буде все важче й важче», – зазначила Фріз.

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    Депутат фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар

    Крім цього, депутат фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар повідомила, що під час засідання комітету представник президента в Конституційному суді звинуватив депутатів восьмого скликання в створенні НАБУ, як інституції, що не відповідає Конституції.  

    «Щойно представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський звинуватив мене, Ірину Фріз і колег з попереднього скликання за голосування «антиконституційного органу Національного антикорупційного бюро». Занавіс. Дякую голові комітету за визнання створення НАБУ «попєрєдніками» позитивним кроком», – повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» Вікторія Сюмар.

    Нагадаємо, Рада хоче розширити повноваження президента.

     

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