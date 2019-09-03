Сюмар: Порушення принципу незалежності НАБУ і ДБР від президента – це правове свавілля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутат фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар Фото: eurosolidarity.org

Депутат наголосила, що повноваження президента чітко закріплені в Конституції, і стосуються сфери відповідальності очільника держави – оборони та міжнародної політики

Незалежність НАБУ та ДБР є важливою умовою для збереження демократії в Україні та наближення нашої держави до європейських стандартів, – на цьому наголосила депутат фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті партії.

«Базовим принципом при призначенні керівництва НАБУ і ДБР є незалежність цих органів. І обираються вони незалежними конкурсними комісіями, а президент отримує лише право поставити свій підпис. Саме це і передбачено прийнятими законами про ДБР і НАБУ. Але чомусь в запропонованому законопроекті 1014 щодо права президента створювати незалежні регуляторні органи, призначати і звільнювати голів НАБУ і ДБР забули про це згадати», – сказала депутат.

Вона наголосила, що повноваження президента чітко закріплені в Конституції, і стосуються сфери відповідальності очільника держави – оборони та міжнародної політики.

«Конституція України в розділі 5 чітко визначає повноваження президента України. Там є повноваження, які стосуються сфери безпеки і оборони, є повноваження які стосуються зовнішньої політики…В нас все так добре з безпекою і обороною? У нас вже не стріляють на сході? Нам потрібні додаткові повноваження у сфері господарювання і сфері економіки? У нас все так чудово з зовнішньою політикою? Ми зараз можемо втратити ключового свідка по справі МН -17 і вивести Росію з Гаазького трибуналу. Про це ми зараз не говоримо … А говоримо про те, що нам потрібні додаткові функції президента для господарської діяльності», – зауважила парламентар.

Депутат закликала нову владу не допускати помилки президентів Кучми і Януковича, які намагалися монополізувати владні повноваження в своїх руках.

«Нагадаю в якого президента були такі повноваження. Це був Леонід Данилович Кучма. Закінчилося Помаранчевою Революцією. Потім через суд Конституцію Кучми повернув собі Янукович. Поїхав на Ростов.

Давайте не робити дурниць, давайте виконувати Конституцію. Спробуємо по ній пожити. Поважати один одного, а не пробувати відразу натягнути на себе купу повноважень, для того, аби створювати органи перелік яких ви навіть не подаєте, а це реально правове свавілля», – наголосила Вікторія Сюмар.