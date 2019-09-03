Арахамія прогнозує відкриття великої кількості справ після скасування недоторканності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія

Голова фракції «Слуги народу» у Раді: Я думаю, що з'являться справи, заведені на депутатів НАБУ і Генпрокуратурою, тому що зараз триває перезавантаження всієї правоохоронної системи

Голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує відкриття Національним антикорупційним бюро (НАБУ) і Генеральною прокуратурою великої кількості справ після скасування депутатської недоторканності. Про це він сказав журналістам у кулуарах Ради у вівторок.

«Я думаю, що з'являться (справи, заведені на депутатів Ради Національним бюро розслідувань (НАБУ) і Генпрокуратурою), тому що зараз триває перезавантаження всієї правоохоронної системи. Багато людей розуміють, що відбувається, але чомусь правоохоронні органи на це не звертали уваги. Я думаю, що ми будемо чекати через 6 місяців дуже багато гучних, резонансних справ», - сказав депутат.

На думку голови фракції, раніше близько 30-40% парламентаріїв йшли в парламент не з метою працювати, а з метою отримати депутатську недоторканність.

Як повідомлялось, 3 вересня Рада скасувала депутатську недоторканністьіз 2020 року.

Підтримали відповідне рішення 373 нардепи (зокрема, 252 - із фракції «Слуга народу», 33 - позафракційні, 24 - із фракції «Європейська солідарність», 23 - із фракції «Батьківщина», 22 - депутатська група «За майбутнє», 19 - із фракції «Голос»).

Не голосувала фракція «Опозиційна платформа - За життя».

Загалом не голосували 28 депутатів, утрималися три народних обранці.

Джерело: Українські новини