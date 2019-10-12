Націоналісти пояснили, як вони зі зброєю пробрались до Золотого



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Лідер «Національних дружин» Ігор Михайленко (псевдонім Друг Черкас) Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Ігор Михайленко: Провозити зброю у Золоте дозволяє лазівка у законі

Націоналісти, які протестують проти формули Штайнмаєра, провозять зброю у Золоте, користуючись лазівкою у законі. Так пояснив ситуацію лідер «Нацдружин» Ігор Михайленко в інтерв'ю «Главкому».

Михайленко говорить, що правоохоронці відмовилися проводити ретельний огляд кожного і пропустили людей, бо не пішли на перевищення своїх повноважень. «Я не вважаю за потрібне давати обшукувати себе, якщо я не порушник закону. Адже як громадянин України маю право не погодитися на поверхневий огляд, якщо мені не пояснять логічні підстави. Це прописано в законах. Тоді хай приймають рішення, що я злочинець, і хай доводять мені, що мають право проводити такі дії щодо мене», - наголосив лідер «Нацдружин».

На питання, чи люди приїздять зі своєю зброєю, Михайленко відповів: «Є зі зброєю, є і без зброї. Якщо Збройні сили будуть вимушені за наказом відступити за населений пункт Золоте-4, то нам доведеться тим, в кого є зброя, зайти в цей населений пункт і утримувати там український порядок».

«Ніхто не може обмежувати людину в поїздці територією України зі своєю власністю. Це так само, як сказати, що мені не подобається ваша кепка чи ваша сумочка, то ж залиште її», - зазначив Михайленко, відповідаючи на питання, чи спокійно поліція на пропускних пунктах пропускає членів «Нацдружин» зі зброєю.

Він додав, що питання щодо зброї у поліції звичайно виникають, оскільки зона Операції об’єднаних сил – режимна територія. «У нас немає закону про зброю, який міг би якимось чином обмежувати пересування озброєної людини. Це одна з багатьох лазівок у нашому законодавстві. Формально вони (правоохоронці, які стоять на блокпості) можуть не давати або навпаки давати право проїжджати. Тому вони не порушують закон, якщо вони не дають проїзду, і не порушують закон, якщо дають проїхати. Рішення залежить від особистісних стосунків з людьми і перемовин», - пояснив він.

На думку Михайленка, кожен громадянин України має право на зброю, має право на законне володіння нею. «Якщо 18-річна людина має право загинути, наприклад, керуючи танком, то чому вона не має права мати зброю і пересуватися по Україні, де захоче?», - зазначає він

Лідер «Нацдружин» переконаний, що не потрібно боятися законних власників зброї.

Нагадаємо, 9 жовтня на одному з блокпостів у Кремінному, що за 60 км від Золотого, стався конфлікт між активістами і представниками правоохоронних органів. Останні нібито наполягали на ретельному огляді усіх учасників протестів, які проїжджають через блокпости, натомість протестувальники погоджувалися лише на перевірку документів. В якийсь момент напруження сягнуло такого рівня, що один із поліцейських відкрив вогонь у повітря. Але до гіршого справа не дійшла. На місце прибув лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький і конфлікт вдалося владнати: колона автомобілів далі без пригод дісталася кінцевого пункту призначення – Золотого.

Як повідомлялось, з минулих вихідних місто Золоте в Попаснянському районі на Луганщині, опинилося у центрі уваги всієї України. До нього почали з’їжджатися націоналісти, аби завадити розведенню військ, початок якого керівництво держави анонсувало на понеділок, 7 жовтня.

Згодом стало відомо, що заплановане розведення військ у Петрівському і Золотому, було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.