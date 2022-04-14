«Народний мер» Каховки за пів року готувався до вторгнення Росії в Україну

В умовах воєнного стану Філіпчук вирішив реалізувати свої політичні амбіції, сприраючись на підтримку окупаційного війська

Чоловік підозрюється у держзраді та колабораційній діяльності

Колишній депутат Херсонської облради від партії «Опозиційний блок» Павло Філіпчук підозрюється у державній зраді та колабораційній діяльності. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на текст підозри.

Будучи радикально налаштованим до української влади, Філіпчук ще 4 вересня 2021 року перетнув кордон України з анексованим Кримом у пункті «Каланчак», а потім через Керченський міст вирушив до РФ.

Вважається, що в наступні п’ять місяців, перебуваючи на території Росії, Філіпчук вступив у змову з невстановленими особами з приводу підривної діяльності щодо України.

2 лютого 2022 року Філіпчук повернувся в Україну на Херсонщину і очікував наступних вказівок росіян.

7 березня, коли росіяни вже окупували частину області Філіпчук, за версією слідства, приступив до свого злочинного умислу.

13 березня він долучився до масового заходу в парку Слави в Херсоні. Мирний мітинг з нагоди 78-річниці звільнення міста від фашистів Філіпчук використав для закликів населення протидіяти українській владі та ЗСУ і підтримати окупантів.

16 і 23 березня Філіпчук вкотре закликав місцевих жителів Каховки до підтримки і покори окупантам. При цьому, користуючись штучно створеною ситуацією гуманітарної катастрофи, Філіпчук організував та особисто роздавав людям у Каховці гуманітарну допомогу. З урахуванням інформаційної ізоляції це представлялося як «допомога» Росії з метою схилення населення до співпраці з ворогом.

В умовах воєнного стану Філіпчук вирішив реалізувати свої політичні амбіції, сприраючись на підтримку окупаційного війська.

1 квітня у приміщення виконавчого комітету Каховської міськради зайшли російські солдати. Усіх працівників міськвиконкому зібрали в залі і відібрали мобільні телефон. Їх поставили перед фактом, що міська влада не дає собі ради, тому містом керуватиме Філіпчук. Присутнім запропонували співпрацю з новим мером або вони будуть звільнені.

5 квітня Філіпчук, називаючи себе «керівником тимчасової військово-цивільної адміністрації» Каховки, розповсюдив відеозвернення. Він критикував діючу українську владу і позиціонував себе та жителів Каховки як окремий регіон, що бажає миру.

Того ж дня Філіпчук поінформував працівників комунальних підприємств міста, що зарплати будуть зменшені, але виплачуватимуться стабільно, чим підтвердив свій статус мера від окупантів.

За державну зраду у воєнний час чоловікові загрожує 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Окремо за колабораціонізм – від 5 до 10 років тюрми із забороною на 10-15 років займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна або без такої.

У 2020-му Філіпчук балотувався на посаду міського голови Каховки, однак набрав лише 16.4 % голосів.

У 2015-2020 роках він був депутатом Херсонської обласної ради від «Опозиційного блоку», у 2010-2015 – депутатом Каховської міськради від Партії регіонів.

У 2019 році Філіпчук балотувався у народні депутати як мажоритарник від ОПЗЖ.