Чому Януковича в Україні не чекають з хлібом-сіллю

Янукович є абсолютно відірваним від української реальності

В українських ЗМІ гуляє новина, що президент-втікач Віктор Янукович перебуває у Мінську. І начебто Кремль готує спецоперацію, щоб посадити його на трон і оголосити «президентом України».

Цю інформацію вже встиг відрефлексувати радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, Янукович – абсолютний «політичний труп», з токсичною репутацією, що згадка його прізвища звучить навіть якось зухвало. І якщо раптом відбудеться реалізація такого сценарію, припустив Подоляк, безперечно, це спровокує ще більший опір з боку населення України.

Тепер кілька слів, чому Януковича не чекають в сучасній Україні.

1. Янукович – зрадник. Саме таку оцінку вісім років тому висловила велика частина українців, а також соратників IV президента з Партії регіонів. Після десятки жертв на київському Майдані у лютому 2014 року Віктор Федорович ганебно покинув свій народ і втік до Росії. З того часу він втратив зв’язок із виборцями, котрі його привели до влади 2010 року. Якщо трафаретом накласти ті події на нинішні, то у Зеленського очевидно також був шанс покинути Україну після введення російських військ,. Однак він залишився і став народний президентом.

2. Янукович – злочинець. Це підтвердили Оболонський районний суд Києва, Київський апеляційний суд і Верховний Суд. Згідно із заочним вироком, колишнього президента визнано винним у державній зраді і призначено 13 років позбавлення волі. Важлива деталь: відбуття терміну покарання варто рахувати з моменту його затримання

3. Янукович – маріонетка російської влади. Саме російський президент Володимир Путін надав політичний прихисток Януковичу. Потім той «віддячив» і закликав свого «сюзерена» ввести російські війська в Україну під виглядом «відновлення законності». Після чого частина України стала тимчасово окупованою.

4. Янукович і агентура РФ. За часи президентства Віктора Федоровича в державні органи влади було вмонтовано громадян з паспортами Росії, які зайняли ключові пости у силових органах України. У підсумку це призвало до розвалу та деморалізації, зокрема, боєздатності української армії. Як наслідок, спричинило великі жертви серед військових, починаючи з весни 2014 року. Лише з оновленням вищої політичної верхівки країни Збройні сили України повернули бойову міць і дух.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.

Ну й нарешті п’ята позиція. Янукович є абсолютно відірваним від української реальності. Його досі міцно тримає привид «державного перевороту» 2014 року (в Україні події зими 2013 року-зими 2014 року називають Революцією гідності). Він живе епохою, коли 1 долар = 8 гривням, а буханка хліба в Україні коштувала 2-3 гривні. Тому між світом Януковича та реальністю українців – велике провалля.