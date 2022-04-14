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    Спалення «Москви». Опубліковано відео пожежі

    Відео знімали у режимі &laquo;нічного бачення&raquo; - Спалення «Москви». Опубліковано відео пожежі
    Відео знімали у режимі «нічного бачення»
    скріншот з відео

    Після пожежі на борту російський військовий корабель почав тонути

    В інтрернет виклали відео пожежі на російському крейсері «Москва» від турецького інформагентства Anadolu.

    На відео можна побачити велетенський стовп диму та яскраве полум'я.

    Як відомо, російський крейсер після ураження ракетами перекинувся і почав тонути. Зауважимо, це той самий російський військовий корабель, який погрожував прикордонникам острова Зміїного.

    Нагадаємо, голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив , що ракети «Нептун» завдали російському кораблю серйозних пошкоджень. У тому числі це підтвердили керівник Офісу президента Андрій Єрмак та радник голови президентської канцелярії Олексій Арестович.

    Пізніше міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері «Москва».

    За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.

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    Теги: росія окупанти Міноборони війна корабель Україна окупація #stoprussia
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    Спалення «Москви». Опубліковано відео пожежі