«Наші серця розбиті цією страшною війною». Що досі тримає компанію Mars у Росії?

Компанія пообіцяла підтримати українців та виділить додаткові $10 млн на допомогу постраждалим

Американська компанія Mars не повністю йтиме з Росії, незважаючи на війну в Україні. Водночас керівництво вирішило скоротити бізнес на території країни-терориста.

У компанії заявили, що Mars працює у РФ уже понад 30 років, надавши роботу майже 6 тисячам людей. При цьому компанія повідомила про скорочення обсягів бізнесу на ринку Росії. Вони зосередять свої зусилля на забезпеченні продуктами росіян та домашніх улюбленців. Повністю корпорація Mars не зупинила свій бізнес на території держави-агресора. При цьому заявила, що її соціальна та рекламна діяльність у Росії та Білорусі буде призупинена.

«Ми висловлюємо нашу підтримку невинним жертвам цієї війни та закликаємо до мирного вирішення… Наші серця розбиті цією страшною війною в Україні», – йдеться у заяві Mars.

Окремо американська корпорація зауважила, що має на меті підтримати українців та виділить додаткові $10 млн на допомогу постраждалим. Дохід від бізнесу у Росії компанія обіцяє передати на гуманітарні цілі.

Як повідомляв «Главком» група народних депутатів 28 березня зареєструвала законопроєкт, яким пропонується стягувати військовій збір з іноземних компаній, акредитованих в Україні, філії або представництва яких досі працюють на території держави-агресора Росії.

Автори пояснюють запропоновані відповідні зміни до податкового кодексу так: велика кількість відомих брендів залишились на російському ринку і нині продовжують активно вести бізнес у РФ, поповнюючи військовий бюджет загарбників, ґвалтівників та вбивць.

До посібників рашистських окупантів належать ряд відомих світових брендів (перелік компаній викладено у законопроєкті).