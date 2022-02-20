Кулеба проанонсував консультації щодо Будапештського меморандуму
Україна прагне знайти ефективні міжнародні механізми гарантування своєї безпеки
Україна збирається звернутися до країн-підписантів Будапештського меморандуму щодо проведення консультацій. Причому в разі відмови Росії від участі в консультаціях це не має стати проблемою для інших провести такі консультації. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозвернення, опублікованому у Facebook.
«Нам потрібні ефективні міжнародні механізми гарантування безпеки нашої держави. Над цим працюватимемо. Треба зараз чесно перевірити, чи працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом і пов’язаними з ним рішеннями, чи ні. Ми це зробимо щиро з добрими намірами», – сказав Кулеба і додав, що Україна закликає приєднатися до консультацій і Росії. Однак якщо ця країна відмовиться, це не повинно бути проблемою для інших, оскільки «ці гарантії безпеки надавалися Україні у 1994 році не від групи країн, а кожною країною індивідуально і ці гарантії були об’єднані в одному документі».
За його словами, наслідком проведених консультацій мають стати конкретні рішення і кроки, «які будуть вжиті для гарантування безпеки України». «Далі все залежетиме від того, чим завершиться цей етап. Ми розуміємо варіанти подальшого руху і ми рухатимемося вперед у залежності від розвитку подій. Але запевняю вас, що ми в жодному разі не стоятимемо на місці. Настав час відкинути ілюзії і працювати на один результат – безпека України», – сказав український міністр.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого заявив, що ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. «З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Безуспішно. Україна робить це вчетверте. Але і Україна, і я – робимо це востаннє», – сказав президент.