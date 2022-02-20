Кулеба проанонсував консультації щодо Будапештського меморандуму

Україна прагне знайти ефективні міжнародні механізми гарантування своєї безпеки

Україна збирається звернутися до країн-підписантів Будапештського меморандуму щодо проведення консультацій. Причому в разі відмови Росії від участі в консультаціях це не має стати проблемою для інших провести такі консультації. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозвернення, опублікованому у Facebook.

«Нам потрібні ефективні міжнародні механізми гарантування безпеки нашої держави. Над цим працюватимемо. Треба зараз чесно перевірити, чи працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом і пов’язаними з ним рішеннями, чи ні. Ми це зробимо щиро з добрими намірами», – сказав Кулеба і додав, що Україна закликає приєднатися до консультацій і Росії. Однак якщо ця країна відмовиться, це не повинно бути проблемою для інших, оскільки «ці гарантії безпеки надавалися Україні у 1994 році не від групи країн, а кожною країною індивідуально і ці гарантії були об’єднані в одному документі».

Будапештський меморандум – міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великобританією та США про гарантії безпеки Україні після набуття нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Документ зобов’язує підписантів, зокрема, «утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або якимось іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй».

За його словами, наслідком проведених консультацій мають стати конкретні рішення і кроки, «які будуть вжиті для гарантування безпеки України». «Далі все залежетиме від того, чим завершиться цей етап. Ми розуміємо варіанти подальшого руху і ми рухатимемося вперед у залежності від розвитку подій. Але запевняю вас, що ми в жодному разі не стоятимемо на місці. Настав час відкинути ілюзії і працювати на один результат – безпека України», – сказав український міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого заявив, що ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. «З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Безуспішно. Україна робить це вчетверте. Але і Україна, і я – робимо це востаннє», – сказав президент.