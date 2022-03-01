Натан Щаранський підтвердив: Путін завдав удару по Бабиному Яру

Щаранський зазначив, що спроби Путіна спотворити та маніпулювати темою Голокосту, щоб виправдати незаконне вторгнення до суверенної демократичної країни, вкрай огидні

Війська Російської Федерації завдали удару по території Меморіалу Бабиного Яру. Це підтвердив голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Натан Щаранський.

Натан Щаранський зазначив, що спроби президента Росії Володимира Путіна спотворити та маніпулювати темою Голокосту, щоб виправдати незаконне вторгнення до суверенної демократичної країни, вкрай огидні.

«Символічно, що він починає наступ на Київ з удару по території Бабиного Яру, де стався найбільший злочин нацистів», – підкреслив він.

«Ми в Меморіальному центрі Голокосту «Бабин Яр», побудованому на місці найбільшої в Європі братської могили Голокосту, працюємо над збереженням історичної пам'яті після десятиліть радянського придушення історичної правди, щоби зло минулого ніколи не повторилося. Ми не повинні допустити, щоб правда стала жертвою війни», – додав Натан Щаранський.

Нагадаємо, сьогодні вранці, напередодні нападу на Бабин Яр, керівництво Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» різко засудило використання президентом Росії Володимиром Путіним висловлювань, пов'язаних із Голокостом, а також російську агресію проти України, пообіцявши задокументувати та подати до Міжнародного суду в Гаазі інформацію про військові злочини, вчинені російськими військами.

Російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр, і телевежу на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні.

За попередніми даними внаслідок ворожого обстрілу урочища Бабин Яр, де розташовано Київську телевежу, загинуло п'ятеро осіб. Ще п'ять осіб отримали поранення.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок удару пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.