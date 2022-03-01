Лукашенко розказав, як Путін його надурив в ніч на 24 лютого

Путін розповів Лукашенку, що Україна нібито збиралася завдати ракетного удару по Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на сьогоднішньому засіданні ради безпеки заявив, що о 5 годині ранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін поінформував його про те, що угруповання російських військ у Білорусі атакуватиме Україну.

«Звичайно, передбачалося застосування угруповання військ, що залишилося біля Білорусі. І мене поінформував про це о 5 годині ранку 24 лютого», - розповів Лукашенко.

Нібито перед прийняттям такого рішення білоруська розвідка та росіяни виявили на території України в безпосередній близькості від білоруського кордону кілька зенітних та ракетних дивізіонів, які «приготувалися для удару по російських військах у районах зосередження на білоруській території».

За словами Лукашенка, одночасно з оголошенням рішення про проведення військової операції Росією було завдано попереджувального удару по цих важких озброєннях.

«Якби цього не зробили, ракети прилетіли б у Гомель та Мозир», - переконаний Лукашенко.

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що на Чернігівщину зайшли білоруські війська.

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